Gazetarja serbe: Kosova është shtet i pavarur – duhet të jetë lëndë në shkollat fillore

Gazetarja serbe Snezhana Çongradin ka akuzuar presidentin serb se po e gënjen popullin serb lidhur me Kosovën, duke thënë se “Kush është akoma i çmendur të mendojë se Kosova nuk është shtet i pavarur dhe se procesi i pavarësisë nuk ka përfunduar?”. Ajo ka shkruar se “Kosova është shtet i pavarur- duhet të jetë lëndë mësimore në shkollën fillore”.

Në një kolumne të botuar në “Danas”, Çongradin thotë se “Presidenti serb Aleksandar Vuçiq është frikacak sepse nuk e thotë të vërtetën dhe gënjen njerëzit e tij. Shumë besojnë në atë që ai thotë. Është e trishtueshme”.

“I besojnë njeriut që është një gënjeshtar i provuar, i prirë për të tërhequr zvarrë popullin e vet drejt vdekjes, urisë dhe varfërisë, në mënyrë që partia e tij të marrë sa më shumë vota në të ashtuquajturat zgjedhje, të kontrolluara nga shërbimet sekrete, të zhytura thellë në krim dhe vdekjen”.

“Kosova është shtet i pavarur. Kjo është fjalia që, duke pasur parasysh shkallën e verbërisë së njerëzve, me të cilën duhet emëruar lëndën në shkollën fillore. Në vend të materies që bazohet në propagandën e një politike kriminale lufte. Politikat e Aleksandar Vuçiqit, Vojisllav Sheshelit, Ivica Daçiqit, Sllobodan Millosheviqit dhe të gjithë shërbimit sekret, vrasësve, kriminelëve dhe hajdutëve janë ende të përfaqësuara në media, shkolla, në politikën e kulturës dhe arsimit… Gjë që në Serbi po vazhdon pa ndërprerë ndaloni për më shumë se tridhjetë vjet”, shkruan gazetarja serbe, transmeton Telegrafi.

“Kosova është shtet i pavarur. Këtë duhet ta thotë dikush me ndikim”, thotë ajo.

Më tej ajo shkruan, “Ndaloni së helmuari fëmijët, po i ruani pasuritë tuaja bazuar në politikën e rritjes së urrejtjes ndaj joserbëve dhe pjesëtarëve të popujve të Jugosllavisë së vjetër”.

“Epo, shtoni se një përfundim të tillë e solli politika e kriminelëve të cilët, të mos harrojmë, diskriminuan dhe vranë mijëra shqiptarë të Kosovës derisa Kosova ishte ende pjesë e Serbisë. Gjatë viteve nëntëdhjetë. “Ne” shkelëm me tanke shtëpitë e tyre, i dëbuam gati një milion prej tyre. Gjithçka është e shkruar në dokumentet e OKB-së, anëtare e së cilës jeni”.

Në kolumnen e saj, Çongradin thotë “Nuk protestuat atëherë. Sepse represioni dhe agresioni i kriminelëve është pothuajse i njëjtë ndaj tyre si ndaj popujve të tjerë. Te disa kriminelë mbollën një urrejtje të tillë te populli i tyre në mënyrë që ndoshta të justifikonin lëvizjet dhe mënyrat e tyre për të mbijetuar në liri të gjitha vjedhjet që kryen”.

“Është e qartë se vetëm një pjesë e opinionit në Serbi nuk i njeh faktet që i njeh e gjithë bota dhe në bazë të tyre ndërton të ashtuquajturin ‘rend’, i cili nuk mund të jetë aq i pakuptimtë sa paraqitet këtu… Bota në të cilin donin të hynim edhe regjimi i Aleksandar Vuçiqit, por edhe Boris Tadiqit e Vojisllav Koshtunicës”.

Çongradin tutje thotë se “le të kujtojmë atë çfarë ndodhi në Kosovën e viteve nëntëdhjetë. Ata që e simpatizojnë Vuçiqin, mediat dhe fytyrat publike të përkushtuar ndaj tij, por edhe ata të krahut tjetër, do t’ia falnin të gjitha nëse vazhdon me këtë ‘ritëm’ të gënjeshtrës ndaj qytetarëve të Serbisë, duke theksuar se Kosova është pjesë e Serbisë. Duke shmangur të flasin për të kaluarën kriminale të luftës të ekipit të tij”, transmeton Telegrafi.

“Ekziston edhe një sens ‘romantik’ i kësaj historie – se Kosova, çfarëdo që të ndodhë, nuk do të jetë kurrë e pavarur nga Serbia. Shumë prej tyre me të vërtetë besojnë se Kosova është faktikisht e pavarur, por për këtë edhe e mallkuar, me çfarë shprehin, me vetëdije apo pa vetëdije, urrejtjen e tyre ndaj njerëzve që janë shqiptarë dhe që nuk kanë lidhje me politikën zyrtare…”.

Tutje në kolumnen e saj, Çongradin thotë se “duke pritur që njerëz të tillë të dalin nga vrima, dhe të heqin dorë nga ky lloj i ‘hedhjes së e urrejtjes’ nga qendrat mediatike në Serbi, vërejmë se si vetë frymëzuesit e besimeve të tyre kanë lënë të humbasin ata tek të cilët gjoja u ka ngelur më shumë ta shesin në Kosovë, ndërsa shërbimet sekrete dhe politika zyrtare në të cilën mbështeten nuk ofruan kurrëfarë zgjidhje”.

“Zgjidhja e tyre e vetme është që këta mjerë t’u besojnë. Se Kosova nuk është e pavarur dhe e shkëputur nga Serbia”, shkruan ajo.

“Aleksandar Vuçiq është frikacaku më i madh në historinë e ‘sundimtarëve’ serbë. Të gjitha gratë serbe dhe serbe nga fillimi i viteve nëntëdhjetë, ai i nxiti në luftë, të vrisnin ose të ekspozoheshin për t’u vrarë. Nga Kroacia përmes Bosnjës në Kosovë. Nuk e ka huqur asnjërën dhe asnjërin”.

Kolumnistja serbe thotë se “Ai [Vuçiq] është frikacak sepse i la qytetarët e kombësisë serbe në Kosovë pa mbrojtje dhe viktima të politikës së tij, e cila është kontradiktore dhe që i shërben atij vetëm për mbijetesë në pushtet”.

“I gënjeu të gjithë, qytetaret dhe qytetarët e Serbisë. Nuk është i pari. Shpresojmë të jetë i fundit. Para tij këtë e kanë bërë edhe Vojisllav Koshtunica dhe Boris Tadiq. Kush është akoma i çmendur të mendojë se Kosova nuk është shtet i pavarur dhe se procesi i pavarësisë nuk ka përfunduar?”, ka shkruar ajo.

“Ekzistojnë, ta përsërisim, gra dhe burra romantikë që shpresojnë për njëfarë drejtësie historike, siç e shohin ata, në një të ardhme, sikur ajo e ardhme do të ketë ndonjë veçori të së tashmes dhe karakteristikat mbi të cilat ata e bazojnë romantizmin e tyre sot”.

Çongradin thotë se “mbijetesa e të gjithëve në pushtet, Vuçiqit, si dhe atyre para tij, varet nga shkalla në të cilën ai është në gjendje t’i mbajë njerëzit në lajthitje në mënyrë që të mos përfundojë prapa grilave për shkak të korrupsionit të bazuar në politikën kriminale të luftës. Dhe kjo do të ishte më e mira për të gjithë”.

Ndryshe, publikimi i këtij teksti në “Danas” ka nxitur reagime të shumta të mediave proqeveritare në Serbi, të cilat e kanë gozhduar kolumnisten Çongradin.

