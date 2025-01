FBI gjen 150 bom’ba të bëra vetë në Virxhinia, një nga konfiskimet më të mëdha ndonjëherë

Hetuesit amerikanë kapën mbi 150 bomba me tuba dhe eksplozivë të tjerë të bërë vetë nga shtëpia e burrit të Virxhinias Brad Spafford në dhjetor, duke e bërë atë potencialisht sekuestrimin më të madh të pajisjeve shpërthyese në historinë e FBI-së.

Zbulimi u bë pas arrestimit të Spafford për një akuzë për armë zjarri, kur agjentët federalë kontrolluan shtëpinë e tij. Shumica e eksplozivëve u gjetën në një garazh të shkëputur së bashku me materiale dhe mjete për prodhimin e bombave, sipas një dosjeje gjyqësore nga prokurorët federalë.

Në një mocion të paraqitur të hënën, prokurorët thanë: “Disa bomba shtesë të dukshme me tuba u gjetën në një çantë shpine në dhomën e gjumit të shtëpisë, plotësisht të pasigurta,” në shtëpinë që ai ndan me gruan dhe dy fëmijët e tij të vegjël.

Spafford, një 36-vjeçar, përballet me akuzat për posedim të një arme zjarri që shkel ligjin kombëtar të armëve të zjarrit. Zyrtarët e zbatimit të ligjit pretendojnë se ai zotëronte një pushkë me tytë të shkurtër të paregjistruar. Prokurorët përmendën se kundër tij ka “akuza të shumta të mundshme shtesë” në lidhje me eksplozivët.

Në një mocion të paraqitur të martën, avokatët mbrojtës për Spafford argumentuan se nuk ka prova që sugjerojnë se ai po planifikonte akte të dhunshme, duke vënë në dukje dosjen e tij të pastër kriminale dhe duke vënë në dyshim funksionalitetin e eksplozivëve të sekuestruar.

Ata gjithashtu pretenduan se nuk kishte asnjë tregues që Spafford kishte kërcënuar ndonjëherë dikë.

Hetimi filloi në vitin 2023 pasi një informator raportoi se Spafford po grumbullonte armë dhe municione. Sipas dokumenteve të gjykatës, informatori, një mik i Spafford-it, zbuloi se ai kishte shpërfytyruar dorën e tij në vitin 2021 ndërsa punonte për eksplozivët e bërë vetë, duke e lënë atë me vetëm dy gishta në dorën e djathtë.

Informatori zbuloi gjithashtu se Spafford po përdorte fotografitë e Presidentit Joe Biden për praktikën e objektivit dhe shprehu mbështetje për vrasjet politike.

Më 17 dhjetor, oficerë të shumtë të zbatimit të ligjit dhe teknikë të bombave kontrolluan pronën e Spafford. Ata zbuluan pushkën dhe mjetet shpërthyese, disa të etiketuara me dorë si “vdekjeprurëse” dhe të tjera të ngarkuara në një jelek të veshur. Shumica e pajisjeve u shpërthyen në vend për arsye sigurie, ndërsa disa u mbajtën për analiza.

Në një seancë dëgjimore të martën, gjykata përcaktoi se Spafford mund të lirohej në arrest shtëpiak në shtëpinë e nënës së tij, por ra dakord ta mbante në paraburgim ndërsa qeveria të paraqiste argumente të tjera.

Në përgjigje, prokurorët përsëritën pse besojnë se Spafford është i rrezikshëm, duke shkruar se “ndonëse ai nuk dihet se është përfshirë në ndonjë dhunë të dukshme, ai me siguri ka shprehur interes për të njëjtën gjë, përmes prodhimit të bombave të papës të shënuara ‘vdekjeprurëse’ në posedim të tij. me pajisje për protesta dhe një jelek të ngarkuar me bomba tubash, mbështetjen e tij për vrasjet politike dhe përdorimin e fotografive të Presidentit për praktikën e objektivit./ Euronews

