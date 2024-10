Është shtënë me armë zjarri ndaj një shtëpie dhe dy makinave në Çair

Të shtëna me armë zjarri ka patur mbrëmjen e djeshme në Çair.

Sipas burimeve policore, rreth orës 22.55 është denoncuar se të shtëna me armë zjarri ka patur në rrugën Pere Toshev, ndërsa si pasojë janë dëmtuar dritaret e shtëpisë dhe dy makina Wolksfagen Arteon, në pronësi të A.S.

Është dëmtuar edhe shtëpia fqinje.

Në vendin e ngjarjes janë gjetur më tepër gëzhoja nga arma automatike.

Policia po heton rastin. /SHENJA/

