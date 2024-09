Eklipsi i dytë hënor për këtë vit pritet më 18 shtator

Eklipsi i dytë hënor i vitit 2024 do të ndodhë më 18 shtator dhe do të jetë i pjesshëm, tha Departamenti i Astrofizikës në Fakultetin e Fizikës të Universitetit Shtetëror të Baku .

Sipas Departamentit, eklipsi i pjesshëm do të fillojë në orën 04:41:02 me kohën e Baku (GMT+4) dhe do të përfundojë në orën 08:47:18. Kulmi i eklipsit do të jetë në orën 06:44:10.

Faza e pjesshme do të fillojë në orën 06:12:48 dhe do të përfundojë në orën 07:15:35, ndërsa faza penumbrale do të fillojë në orën 04:41:02 dhe do të përfundojë në orën 08:47:18.

Ky eklips i pjesshëm hënor do të jetë i dukshëm nga rajonet ku Hëna është mbi horizont, duke përfshirë Amerikën Veriore dhe Jugore, Antarktidën, Afrikën, Evropën, Azinë Perëndimore dhe Rusinë jugperëndimore.

Në Azerbajxhan, eklipsi hënor gjysëm do të jetë i dukshëm nga ora 04:41 deri në 06:19 të mëngjesit.

