Efektet e pirjes së duhanit në sistemin imunitar mund të zgjasin me vite, zbulon studimi

Pirja e duhanit është aq e dëmshme për trupin, saqë ndryshon sistemin imunitar të një personi, duke i lënë ata të prekshëm ndaj më shumë sëmundjeve dhe infeksioneve edhe vite pasi ata e kanë lënë duhanin, zbuloi një studim i ri, raporton CNN.

Megjithëse normat e pirjes së duhanit kanë rënë që nga vitet 1960, ai është ende shkaku kryesor i vdekjeve të parakohshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar më shumë se 480,000 vdekje çdo vit.

Për dekada me radhë, ofruesit e kujdesit shëndetësor u kanë thënë duhanpirësve se zakoni mund të çojë në probleme serioze si kanceri i mushkërive , sulmi në zemër ose goditje në tru, por një studim i botuar të mërkurën në revistën Nature ofron një arsye tjetër për ta lënë duhanin, transmeton Reporteri.net.

Hulumtimi tregon se si pirja e duhanit ul aftësinë e trupit për të luftuar infeksionin menjëherë dhe me kalimin e kohës, dhe gjithashtu mund të vendosë dikë në rrezik të sëmundjeve kronike që përfshijnë inflamacion, si artriti reumatoid dhe lupusi.

“Ndaloni pirjen e duhanit sa më shpejt të jetë e mundur,” paralajmëroi bashkëautori i studimit Dr. Violaine Saint-André, një specialist në biologjinë llogaritëse në Institut Pasteur në Paris. “Mesazhi kryesor i studimit tonë, veçanërisht për të rinjtë, që kurrë të mos pinë duhan nëse duan të mos e dëmtojnë imunitetin afatgjatë”.

Studiuesit shikuan me kalimin e kohës mostrat e gjakut nga një grup prej 1000 njerëzve të shëndetshëm të moshës 20 deri në 69 vjeç. Grupi u nda në mënyrë të barabartë midis burrave dhe grave.

Studiuesit donin të shihnin se si 136 variabla përfshirë stilin e jetës, çështjet socio-ekonomike dhe zakonet dietike – përveç moshës, seksit dhe gjenetikës – ndikuan në përgjigjen imune. Ata ekspozuan mostrat e gjakut ndaj mikrobeve të zakonshme si bakteret E. coli dhe virusi i gripit dhe matën përgjigjen imune.

Pirja e duhanit, indeksi i masës trupore dhe një infeksion latent i shkaktuar nga virusi herpes patën ndikimin më të madh, ku duhanpirja krijoi ndryshimin më të madh. Ai kishte pothuajse të njëjtin ndikim në përgjigjen imune si faktorë të rëndësishëm si mosha ose seksi.

“Është e konsiderueshme,” tha Saint-André.

Kur duhanpirësit në studim e lanë duhanin, përgjigja e tyre imune u bë më e mirë në një nivel, por nuk u rikuperua plotësisht për vite me radhë, sipas bashkëautorit të studimit Dr. Darragh Duffy, i cili drejton njësinë e imunologjisë Translationale në Institut Pasteur.

“Lajmi i mirë është se ai fillon të rivendoset,” tha ai. “Nuk është kurrë një kohë e mirë për të filluar duhanin, por nëse jeni duhanpirës, koha më e mirë për të lënë duhanin është tani.”

Studimi zbuloi gjithashtu se sa më shumë dikush pinte duhan, aq më shumë ndryshonte reagimin e tyre imunitar.

“Reduktimi i çdo sasie është ende një gjë e mirë për sa i përket këtij ndikimi,” tha Duffy.

Pirja e duhanit, zbuloi studimi, dukej se kishte efekte afatgjata epigjenetike në dy format kryesore të mbrojtjes së sistemit imunitar: përgjigjen e lindur dhe përgjigjen adaptive. Efekti në përgjigjen e lindur largohet shpejt kur dikush e lë duhanin, por efekti në përgjigjen adaptive vazhdon edhe pasi ata e lënë duhanin.

Përgjigja e lindur imune është mënyra e përgjithshme se si lëkura, mukozat, qelizat e sistemit imunitar dhe proteinat luftojnë mikrobet. Është një lëvizës i shpejtë, por është një instrument i hapur. Kur trupi përcakton se përgjigja e lindur nuk është mjaftueshëm mbrojtëse, fillon sistemi imunitar adaptiv. Ai përbëhet nga antitrupa në gjak dhe lëngje të tjera trupore, limfocitet B dhe T që mund të “kujtojnë” një kërcënim dhe të synojnë më mirë kërcënimet që janë. parë më parë.

“Zbulimi kryesor i studimit tonë është se pirja e duhanit ka efekte afatshkurtra, por edhe afatgjata në imunitetin adaptiv të lidhur me qelizat B dhe qelizat T rregullatore dhe me ndryshimet epigjenetike”, tha Saint-André.

Hulumtimi i ri ka disa kufizime. Eksperimenti u krye në mostrat e gjakut në laborator, por sistemi imunitar mund të reagojë ndryshe në jetën reale. Megjithatë, studimet e sfidave njerëzore janë ende relativisht të kufizuara në madhësi krahasuar me atë që ata ishin në gjendje të tregonin me një koleksion të madh të mostrave të gjakut, thotë Duffy.

Dr. Yasmin Thanavala , një profesoreshë e onkologjisë në Departamentin e Imunologjisë në Institutin e Kancerit Roswell Park, hulumtimi i të cilit i është referuar reagimit imunitar ndaj duhanpirjes në studimin e ri, tha se puna ishte “një vërtetim i mrekullueshëm” i asaj që kërkimi i saj ka gjetur mbi vjet.

Hulumtimi i Thanavala ekspozoi minjtë në duhan në vend të gjakut të njeriut. Ata minj pastruan një infeksion bakterial në mënyrë më pak efikase dhe me një përgjigje imune më pak të fortë se minjtë që nuk ishin ekspozuar. Ndryshimet në mushkëri ulen, tha ajo, por “kurrë mos u largoni”.

Ajo thekson një kufizim në studimin e ri që shpreson se studiuesit do ta trajtojnë në vijim: homogjenitetin e pjesëmarrësve, të cilët ishin të gjithë francezë dhe nuk kishin pesha të larta trupore.

“Ne e dimë se shumë gjëra përveç pirjes së duhanit ndikojnë në reagimin tonë imunitar. Sfondi ynë gjenetik ndikon në përgjigjen tonë imune. Ka gjithashtu prova në rritje se pesha e trupit tonë, obeziteti, ndikon në përgjigjen imune”, tha Thanavala.

Dr. Albert Rizzo, zyrtari kryesor mjekësor i Shoqatës Amerikane të Mjekësisë, tha se mjekët e kanë ditur prej kohësh se pirja e duhanit çon në inflamacion në mushkëri, por kjo nuk llogarit të gjitha problemet me sistemin imunitar.

Gjithashtu duket se shpjegon pse edhe duhanpirësit që mund ta kenë lënë duhanin mund të zhvillojnë ende kushte si sëmundja pulmonare obstruktive kronike ose COPD.

“Ky studim është i dobishëm pasi na tregon atë që kemi menduar gjithmonë, por tani fillon të shpjegojë arsyen,” tha Rizzo, i cili nuk ishte i përfshirë në kërkimin e ri.

