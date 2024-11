Donald Trump nis përgatitjet për administratën e re, përjashton dy emrat e njohur të politikës amerikane

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se nuk do t’i ofrojë Nikki Haley-t dhe Mike Pompeo-s punë në administratën e tij.

“Më pëlqeu shumë dhe e vlerësova shumë punën me ta më parë dhe do të doja t’i falënderoja për shërbimin e tyre ndaj vendit tonë”, ka shkruar ai në një postim në rrjetet sociale.

Aleatët më të afërt të Trump kanë akuzuar Haley-n dhe Pompeon se ata do të minonin axhendën e tij “Amerika e para”.

Ndërsa ai hedh bazat për inaugurimin e tij më 20 janar, Trump do të takohet me Presidentin në largim Joe Biden në ditët në vijim.

Haley ishte sfiduesja më e qëndrueshëm e Trump gjatë zgjedhjeve paraprake republikane në fillim të këtij viti, kur votuesit e partisë po vendosnin se kush do të ishte standardi i tyre i Shtëpisë së Bardhë.

Ndonëse nuk është befasi që Trump të përjashtonte Haley nga administrata, ish-drejtori i CIA-s Pompeo ishte përmendur gjerësisht si një pretendent për sekretarin e mbrojtjes, por zëra me ndikim brenda botës së Trump-it kanë lobuar kundër Pompeos dhe Haley-t.

