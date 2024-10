Dodik: Republika Srpska nuk do t’i bashkohet kurrë sanksioneve kundër Rusisë

Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se Srpska nuk do t’i bashkohet kurrë sanksioneve kundër Rusisë, as nuk do të pajtohet me vendosjen e regjimit të vizave për qytetarët rusë, por synon të vazhdojë bashkëpunimin dhe miqësinë me Federatën Ruse.

Dodik deklaroi në një intervistë për televizionin shtetëror rus “Rusija 24” se Republika Srpska kundërshton sanksionet kundër Rusisë, me të cilën po diskuton bashkëpunimin dhe mundësinë e zgjerimit të saj.

Ai theksoi se Sarajeva vazhdon të përdorë gazin rus, duke shfrytëzuar miqësinë dhe bashkëpunimin e Republikës Srpska me Rusinë, dhe në të njëjtën kohë flet për krijimin e mundshëm të gazit amerikan, i cili është pesë herë më i shtrenjtë.

Duke folur për samitin e BRICS në Kazan, Dodik tha se ky është një moment historik, se ai bashkon shtete sovrane dhe të lira që janë të gatshme të bashkëpunojnë pa u ndërhyrë në punët e brendshme.

“Kjo tregon se Perëndimi ka dështuar të izolojë Rusinë dhe presidentin rus Vladimir Putin përmes sanksioneve të shumta”, vuri në dukje Dodik, duke shtuar se rezultatet e rëndësishme të Samitit, siç është deklarata e bërë, tashmë janë të dukshme, raportoi Srna.

Ai theksoi se BRICS është një alternativë ndaj monopolit ekzistues në botë, i cili përfaqësohet nga amerikanët dhe britanikët përmes mekanizmit financiar.

Duke folur për ndërtimin e tempullit ruso-serb në Banja Luka, Dodik tha se deri në fund të vitit tempulli do të jetë nën çati dhe do të fillojnë punimet e brendshme.

“Do të jetë jo vetëm një tempull, por edhe një qendër e madhe kulturore ku mund të mbahen seminare dhe ngjarje kulturore. Tempulli është një kopje e kishës që dikur ishte në Kremlin”, tha Dodik.

Ai shtoi se projekti është bërë së bashku me Kishën Ortodokse Ruse, se ideja është shfaqur 100 vjet më parë me mjeshtër rusë dhe serbë, por komunizmi nuk e ka lejuar realizimin e saj.

“Megjithatë, ajo ide tani do të realizohet. Jam krenar që si president i Srpskas kam mundësinë ta mbështes këtë projekt”, tha Dodik.

