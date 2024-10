Dimitrieska-Koçoska: Investimet do të kontribuojnë për rritjen e ekonomisë në 3.5 për qind

Rritja e ekonomisë së RMV-së sipas projeksioneve të Ministrisë së Financave për këtë vit është 2,1%, ndërsa për vitin e ardhshëm më shumë se 3,5%, ndërsa deficiti buxhetor është 4%.

Kështu ka theksuar ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska në një intervistë për Zërin e Amerikës në Uashington, ku po merr pjesë në Takimet Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.

Ajo tha se i ndryshojnë tërësisht konceptin ekonomik në drejtimin që do të mbështesim investimet, jo konsumin.

“Projekti i madh që kemi paralajmëruar për komunat është në zhvillim e sipër. Thirrja është në vazhdim, kështu që këtu do të ketë një realizim të madh. Gjithashtu, 250 milionë euro mbështetje për sektorin privat. Pra, presim që patjetër t’i arrijmë ato ritme rritjeje që ne si Ministri e Financave po parashikojmë, që është 2.1% deri në fund të vitit dhe për vitin e ardhshëm do të shohim, por do të jetë më shumë se 3.5 për qind”, tha ministrja.

Sa i përket deficitit buxhetor, Dimitrieska-Koçoska në intervistë thekson se rregullat fiskale për deficitin buxhetor deri në 3% të BPV-së dhe borxhin publik deri në 60% nuk ​​mund të arrihen brenda natës dhe se duhet kohë për t’u konsoliduar.

