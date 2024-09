ChatGPT me veçori të reja dhe të dobishme zanore

ChatGPT po bëhet edhe më popullor së bashku me numrin në rritje të përdoruesve që përfitojnë nga Generative AI, si dhe po merr disa veçori të reja për ta bërë veten edhe më të dobishëm.

Tani, një nga përfitimet e tij aktuale është mbështetja zanore, e cila i lejon përdoruesit të flasin me të ose ta lexojnë tekstin me zë të lartë.

Për momentin, të disponueshme janë vetëm katër opsione zanore.

Për fat të mirë, nëse jeni të mërzitur me një nga këto katër opsione, OpenAI thuhet se po punon për të sjellë tetë zëra të tjerë në ChatGPT.

Kjo e bën numrin total të zërit që mund të zgjidhni në dymbëdhjetë, përcjell Telegrafi.

Siç raportojnë mediat e huaja, zërat e rinj kanë emra mjaft të fshehtë si Fathom, Glimmer, Harp, Maple, Orbit, Rainbow, Reef, Ridge dhe Vale.

Ata me sa duket do të shtohen së bashku me katër zërat aktualë të ofruar nga chatbot Generative AI.

Por, nuk është vetëm toni që do të jetë i ndryshëm për këta zëra.

Thuhet se ata do të jenë në gjendje të bëjnë tingujt të tingëllojnë më natyrshëm, si për shembull imitimin e kafshëve.

Bëhet e ditur se zërat e rinj do të imitojnë më saktë tingujt e kafshëve.

Për më tepër, zërat e rinj thuhet se janë në gjendje të rregullojnë tonet e tyre bazuar në mënyrën se si është shkruar një tekst.

Kjo veçori në fakt do të ndihmojë në shprehjen e emocioneve më saktë dhe për këtë arsye do të tingëllojë më pak si një robot.

Megjithatë, deri më tani, nuk është saktësisht e qartë se kur (dhe nëse) OpenAI do t’i bëjë këto zëra të rinj ChatGPT të qasshëm për publikun.