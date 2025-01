Çfarë mbeti pas luftës në Rripin e Gazës?/ Rindërtimi mund të zgjasë deri në 2040

Rindërtimi i Gazës vlerësohet të kushtojë 40-80 miliardë dollarë, me 40+ milion ton mbeturina për t’u pastruar fillimisht.

Dy të tretat e strukturave të paraluftës të Gazës, ose afërsisht 170,000 ndërtesa, janë dëmtuar ose shkatërruar, duke përfshirë 245,123 njësi banimi.

Pastrimi i këtyre mbeturinave vlerësohet të kushtojë deri në 1.2 miliardë dollarë dhe të zgjasë afërsisht 21 vjet.

Ministria palestineze e Shëndetësisë vlerëson se 10,000 trupa janë ende të zhdukur nën rrënojat.

Rreth 69% e infrastrukturës së Gazës është shkatërruar, përfshirë mbi 170,000 ndërtesa dhe shërbime të rëndësishme si arsimi, shëndetësia dhe energjia. Shkatërrimi i infrastrukturës dhe heqja e mbeturinave do të zgjasë shumë vite dhe do të kërkojë shuma të mëdha investimesh. Heqja e më shumë se 50 milionë tonë mbeturinave të shkaktuara nga bombardimet izraelite ka të ngjarë të marrë 21 vjet dhe të kushtojë më shumë se 1.2 miliardë dollarë.

Mbeturinat besohet të jenë të kontaminuara me asbest dhe disa kampe refugjatësh të prekur gjatë luftës dihet se janë ndërtuar me asbest. Dëmet në bujqësi janë gjithashtu të mëdha, me më shumë se gjysmën e tokës bujqësore të degraduar. Organizata Ndërkombëtare e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së njoftoi vitin e kaluar se 15,000 bagëti, ose më shumë se 95% e totalit, ishin therur ose ngordhur që nga fillimi i luftës, ndërsa gati gjysma e deleve ishin therur gjithashtu.

Shumë shkolla, universitete dhe objekte kulti janë shkatërruar dhe vetëm një pjesë e vogël e spitaleve funksionojnë. Në lidhje me shkollat, universitetet dhe vendet e kultit Shifrat nga pala palestineze tregojnë se konflikti ka rezultuar në shkatërrimin e më shumë se 200 objekteve qeveritare, 136 shkollave dhe universiteteve, 823 xhamive dhe objekteve të tjera të kultit.

Shumë spitale janë dëmtuar nga lufta dhe vetëm 17 nga 36 njësi ishin pjesërisht funksionale deri në janar, sipas një raporti nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare.

