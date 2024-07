Caktohet 30 ditë paraburgim për 21-vjeçarin i cili dyshohet se ka vrarë një ushtar në Maqedoni

Dje, zyrtarët policorë nga DPB Makedonski Brod nën kuadër të SPB Manastir kanë shoqëruar në Prokurorinë Themelore Publike Kërçovë 21-vjeçarin D.D. nga fshati Suvodol, komuna e Makedonski Brodit, i cili paraprakisht ishte ndaluar, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “vrasje”, njoftojnë nga MPB.

“Personit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe do të jetë në burgun e Manastirit”, shtojnë nga MPB.

Dje nga Prokuroria njoftuan se i dyshuari me paramendim ka privuar nga jeta një personi në oborrin e një shtëpie në fshatin Kallugjerec, duke i shkaktuar një plagë me armë zjarri me një plumb të pushkës së gjahut.

“Viktima është ushtar profesionist i URM-së, 31-vjeçar, por shkak i vrasjes ka qenë një mosmarrëveshje verbale banale e karakterit privat”, thonë mes tjerash nga Prokuroria.

MARKETING