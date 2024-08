Bullgaria shkon në zgjedhjet e 7-ta në tri vitet e fundit

Bullgaria shkon në zgjedhjet e shtatë radhazi në tri vitet e fundit. Kryetari i Asamblesë Kombëtare, Raja Nazaryan, ka refuzuar që presidenti Rumen Radev të jetë kryeministër i ardhshëm në detyrë. Të dy diskutuan për mundësinë e një takimi në Presidencë, pasi partia politike “Ka një popull të tillë” ia ktheu mandatin e tretë të paplotësuar.

Votimi me shumë gjasa do të bëhet në tetor, kur bullgarët do të shkojnë sërish në kutitë e votimit dhe do të zgjedhin deputetët e Asamblesë Kombëtare të 51-të. Mediat bullgare raportojnë për datat e mundshme – 13 ose 20 tetor.

Më 4 prill ishin zgjedhjet e fundit të rregullta për deputetë të Kuvendit të 45-të Kombëtar dhe “Ka popull” debutoi në skenën politike. Ai parlament zgjati saktësisht 26 ditë.

Tre muaj më vonë, një tjetër votim për Asamblenë e 46-të Kombëtare, por edhe ai parlament nuk formoi një qeveri dhe u shpërnda pas 56 ditësh.

Viti 2021 u bë vit rekord me tri zgjedhje të parakohshme parlamentare. E treta ishte më 14 nëntor. Ajo Asamble Kombëtare votoi për qeverinë e Kirill Petkovit. /TRT BALKAN

MARKETING