Borrell propozon pezullimin e bisedimeve politike BE-Izrael për luf’tën në Ga’za

Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka propozuar që zyrtarisht të pezullohet dialogu politik me Izraelin lidhur me shkeljet e dyshuara të vendit të të drejtave të njeriut dhe ligjit ndërkombëtar në Rripin e Gazës.

Propozimi i Borrelit u ngrit për herë të parë gjatë një takimi të ambasadorëve të mërkurën dhe do të dorëzohet zyrtarisht të hënën e ardhshme, kur ministrat e punëve të jashtme të takohen në Bruksel, sipas mediave të huaja.

Pezullimi i dialogut politik varet nga unanimiteti midis shteteve anëtare, dhe kështu plani është pothuajse i sigurt se do të dështojë duke pasur parasysh ndarjet e mprehta për luftën Izrael-Hamas.

Shumica e zërave që morën fjalën gjatë takimit shprehën një opinion negativ, megjithëse jo të gjithë të dërguarit u shprehën.

Por pezullimi, në vetvete, mund të mos jetë objektivi i vërtetë i Borrell, mandati i të cilit së shpejti po i afrohet fundit. Ajo që shefi i politikës së jashtme synon, sugjeroi zyrtari i BE-së, është të detyrojë kryeqytetet të deklarojnë pa mëdyshje se ku qëndrojnë për sjelljen e diskutueshme të Izraelit.

Propozimi i Borrelit bazohet në Marrëveshjen e Asociimit BE-Izrael, e cila përmban dispozita ligjërisht të detyrueshme për të drejtat e njeriut.

MARKETING