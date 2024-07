Blinken: Një paketë ndihme për Ukrainën do të prezantohet në samitin e NATO-s

Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha këtë të martë, në një takim me homologun e tij ukrainas Dmitry Kuleb në Uashington, se Samiti i NATO-s në Uashington do të forcojë më tej lidhjet e Ukrainës me Aleancën dhe do të paraqesë një paketë të fortë ndihme për Ukrainën.

Ai theksoi se samiti i NATO-s do të forcojë më tej lidhjet e Ukrainës me Aleancën dhe rrugën e saj drejt anëtarësimit.

“Ne kemi bërë shumë punë gjatë javëve dhe muajve të fundit dhe mendoj se do të shihni një paketë shumë të fortë për Ukrainën nga ky samit. Në përgjithësi, ne kemi punuar ngushtë për të siguruar që ndërsa gjërat ecin përpara, Ukraina ka atë që i duhet për të qëndruar në këmbë, ushtarakisht, ekonomikisht dhe ne jemi në një rrugë shumë të mirë drejt kësaj”, deklaroi Blinken.

Ai përsëriti se suksesi i Ukrainës si një vend i fortë, i pavarur dhe i suksesshëm është përgjigja më e mirë ndaj agresionit që presidenti rus Vladimir Putin dhe Federata Ruse vazhdojnë të kryejnë kundër Ukrainës.

Blinken siguroi se angazhimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dhjetëra vendeve në mbarë botën për të ndihmuar Ukrainën vazhdon, si dhe angazhimi për suksesin e Ukrainës si një vend i fortë, i cili, tha ai, “do të demonstrohet shumë konkretisht në ditët e ardhshme në samitin e NATO-s”./

MARKETING