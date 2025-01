Bie besimi tek Zelensky, presidenti ukrainas humb popullaritet teksa Rusia avancon

Ndërsa agresioni rus në Ukrainë po i afrohet 3-vjetorit, besimi i ukrainasve tek presidenti Volodymyr Zelensky ka rënë lehtshëm.

Sipas të dhënave të mbledhura nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë me bazë në Kiev dhjetorin që sapo kaloi, 52 për qind e ukrainasve vazhdojnë të kenë besim tek Zelensky dhe tek lidershipi i tij, 39 për qind nuk kanë dhe 9 për qind janë të pavendosur.

Anketa tregon se ndërsa niveli i besimit është përkeqësuar përgjatë vitit të kaluar, balanca në favor të liderit ka mbetur pozitive në + 13 për qind.

Studimi tregon gjithashtu dinamikën e viteve të kaluara. Kështu, në fund të 2023-shit, 77 për qind e ukrainasve kishin besim tek presidenti; por në shkurt të 2024-s besimi ra në 64 për qind dhe në maj të të njëjtit vit në 59 për qind, me kuotën e atyre që shprehnin pakënaqësi që u rrit nga 22 në 36 për qind për të njëjtën periudhë.

Por shifrat vazhduan të binin edhe në periudhën tetor-dhjetor, me rënien që i atribuohet më shumë pasigurisë së të intervistuarve lidhur me të ardhmen e Ukrainës sesa me mungesën e besimit tek Zelensky.

Sondazhi u krye përmes intervistave telefonike, me numrat e telefonit që u zgjodhën rastësisht nga të gjitha rajonet e Ukrainës, duke përfshirë në total 2 mijë persona.

MARKETING