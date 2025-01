Biden “thellësisht i kënaqur” nga armëpushimi në Gaza: “Shumë njerëz të pafajshëm kanë vdekur”

Presidenti i SHBA-së Joe Biden tha sot se është “thellësisht i kënaqur” që një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës 15-mujore të Izraelit në Rripin e rrethuar të Gazës është arritur, duke pranuar se palestinezët në enklavën bregdetare “kanë kaluar nëpër ferr”, raporton Anadolu.

“Nuk kishte asnjë mënyrë tjetër që kjo luftë të përfundonte veçse me një marrëveshje pengjesh dhe jam thellësisht i kënaqur që kjo ditë më në fund erdhi për hir të popullit të Izraelit dhe familjeve që presin në agoni, për hir të njerëzve të pafajshëm në Gaza, e cila pësoi një shkatërrim të paimagjinueshëm për shkak të luftës”, tha Biden në fjalën e tij të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë.

“Populli palestinez ka kaluar nëpër ferr. Shumë njerëz të pafajshëm kanë vdekur, shumë komunitete janë shkatërruar. Në këtë marrëveshje, populli i Gazës më në fund mund të rikuperohet dhe të rindërtohet. Ata mund të shikojnë drejt një të ardhmeje pa Hamasin në pushtet”, shtoi ai.

Presidenti amerikan paraqiti atë që ai tha se është struktura trefazore e marrëveshjes. Ajo fillon me një periudhë gjashtë javore në të cilën do të vendoset një “armëpushim i plotë” së bashku me “tërheqjen e forcave izraelite nga të gjitha zonat e populluara të Gazës dhe lirimin e një numri pengjesh të mbajtur nga Hamasi, duke përfshirë gra, të moshuar dhe të plagosur”.

Amerikanët janë planifikuar të jenë pjesë e atij lirimi, i cili do të përmbushet me lirimin e qindra të burgosurve palestinezë nga Izraeli. Palestinezët gjithashtu do të lejohen të kthehen në lagjet e tyre “në të gjitha zonat e Gazës” dhe do të ketë “rritje” të ndihmës humanitare shumë të nevojshme do të fillojë gjatë kësaj kohe, tha Biden.

Izraeli aktualisht mban më shumë se 11.000 të burgosur palestinezë, ndërsa vlerësohet se 98 izraelitë janë të ndaluar në Gaza. Hamasi thotë se shumë robër izraelitë janë vrarë në sulmet ajrore izraelite joselektive.

Negociatat mbi “aranzhimet e nevojshme” për të arritur në fazën e dytë do të zhvillohen gjatë periudhës fillestare gjashtëjavore dhe armëpushimi do të zgjatet “për sa kohë që negociatat vazhdojnë”, tha Biden.

Faza e dytë përfshin një shkëmbim të mëtejshëm të të burgosurve për lirimin e pengjeve të mbetur që mbeten gjallë në Gaza, duke përfshirë edhe ushtarë meshkuj. Të gjitha forcat e mbetura izraelite do të tërhiqen nga Gaza gjatë asaj periudhe dhe armëpushimi i përkohshëm do të bëhet i përhershëm.

Faza e tretë e fundit do të përfshijë kthimin e eshtrave të pengjeve të vrarë në Gaza dhe fillimi i asaj që Biden tha se do të jetë “një plan i madh rindërtimi për Gazën”.

“Kjo është marrëveshja e armëpushimit që kam prezantuar pranverën e kaluar. Sot, Hamasi dhe Izraeli kanë rënë dakord për atë marrëveshje armëpushimi dhe për përfundimin e tërë luftës”, tha ai.

Armëpushimi vjen në ditën 467-të të fushatës gjenocidale të Izraelit kundër Gazës, e cila ka vrarë mbi 46.700 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, që nga një sulm ndërkufitar i udhëhequr nga Hamasi më 7 tetor 2023. Rreth 1.200 njerëz u vranë në atë sulm, dhe rreth 250 të tjerë u morën në Gaza si pengje.

Më shumë se 11.000 palestinezë janë zhdukur mes shkatërrimeve gjithëpërfshirëse të shkaktuara nga bombardimet e Izraelit ndaj Gazës, dhe një krize që ka marrë jetën e shumë palestinezëve, të rinj dhe të vjetër, në një nga fatkeqësitë më të rënda humanitare në kohët e fundit.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti në nëntor për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

