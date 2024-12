BE miraton ndërtimin e shtatë fabrikave të Al në të gjithë Evropën

Komisioni Evropian ka miratuar ndërtimin e shtatë fabrikave të reja të Al në fillim të këtij muaji. Por çfarë janë këto fabrika dhe çfarë të presim nga ato?

Komisioni Evropian miratoi një fond prej 1.5 miliardë euro këtë muaj për shtatë fabrika të reja ose të modernizuara të Al të shpërndara në të gjithë Evropën.

Bëhet e ditur se çdo fabrikë do të vendosë ose përmirësojë superkompjuterë me AI dhe pajisje programimi.

Gjithashtu, fabrikat e reja do të “zgjerojnë përdorimin e AI” midis bizneseve të vogla në BE.

Fabrikat e para duhet të nisin deri në vitin 2025 dhe deri në fund të dekadës, do ta kthejnë Evropën në një “kontinent AI”, sipas presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen.

Cilat janë fabrikat e AI?

Themeluesi i NVIDIA, Jensen Huang tha në një fjalim kryesor në fillim të këtij viti se qëllimi kryesor i një fabrike të AI është të gjenerojë të ardhura dhe inteligjencë gjatë këtij “revolucioni industrial” të fundit.

“Të gjithë ata që po ndërtojnë këto chatbote dhe Al gjeneruese, do të ju duhet një fabrikë e Al”, tha Huang.

Ekzistojnë katër komponentë për një fabrikë të fortë të AI: një “tubacion” i të dhënave, ndërtimi i algoritmit, infrastruktura softuerike si superkompjuterët që mbështesin trajnimin e AI dhe një platformë eksperimentimi ku më pas AI mund të testohet, sipas një Artikulli 2020 nga Harvard Business Review.

Inteligjenca e gjeneruar nga fabrikat e AI mund të përdoret më pas për të operuar modele ose lloje të tjera të teknologjisë së re, shkruan euronews, përcjell Telegrafi.

Në rastin e NVIDIA, kompania tha se do të përdorte fabrikën e saj për të nxitur zhvillimin e robotëve industrialë dhe makinave vetë-drejtuese dhe për të ofruar sisteme gjeneruese të AI si ChatGPT.

Fabrikat gjithashtu mbështesin ankandet e përditshme të reklamave të Google, disponueshmërinë e udhëtimeve të Uber dhe Bolt dhe vendosin çmimet e Amazon, sipas Harvard Business Review.

Ku do të vendosen ato?

Komisioni zgjodhi Barcelonën, Spanjë; Bissen, Luksemburg; Bolonja, Itali; Shtutgart, Gjermani; Mimer, Suedi; Kajaani, Finlandë; dhe Athina, Greqi si vende për ndërtimin e fabrikave.

Objektet ekzistuese të superkompjuterëve në Spanjë do të marrin një përmirësim dhe fabrika e AI në Greqi do të hapet me një superkompjuter të quajtur DAEDALUS që tashmë është duke u përdorur.

Çdo fabrikë e AI do të përqendrohet në fusha të ndryshme të ekonomisë së BE-së: në Itali, një pjesë e fokusit do të jetë në agroushqim dhe sigurinë kibernetike, ndërsa hapësira dhe financat janë fushat e fokusit në Luksemburg. /Telegrafi/

MARKETING