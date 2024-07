Arrestohet një person nga Tetova, kërkohej me fletarrest

Me datë 07.03.2024 në ora 18:00 në Tetovë, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë, me urdhër të gjykatës kanë ndaluar V.S (28) nga Strimnica e Tetovës.

“Ai kërkohej me urdhër qendror për të vuajtur dënimin me burgim prej dy vitesh për veprën penale “prodhimi dhe vendosja e paligjshme në treg e narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve”.

“V.S është dorëzuar në Burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit me burg”, thonë nga MPB.

