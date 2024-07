Arrestohet një person nga Likova, i dënuar me mbi pesë vite burg

MPB njofton se sot (22.07.2024) në ora 04:00, zyrtarët policorë nga SPB Kumanovë kanë privuar nga liria A.I (35) nga fshati Nikushtak, Komuna e Likovës.

Siç njoftojnë nga MPB, ai është i dënuar me pesë vite e shtatë muaj burg për veprat penale “prodhimi dhe tregtimi i paautorizuar me lëndë narkotike, “trafikimi i qenieve njerëzore” dhe “falsifikimi i dokumenteve” dhe kërkohej me urdhër të vuajtjes së dënimit për tre vite.

‘“Personi është dërguar në Institucionin Korrektues të Burgut Idrizovë për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit me burgim”, thonë nga MPB.

MARKETING