Arrestohet 33 vjeçari nga Gërçeci i Shkupit, kërkohej me urdhër qendror

Me datë 29.12.2024, zyrtarët policorë të Departamentit për Operacione Speciale të Policisë kanë privuar B.Lj (33) nga fshati Gërçec, Shkup, i cili ishte në kërkim me urdhër qendror, me urdhër të Prokurorisë Themelore Publike.

Ndjekja penale e krimit të organizuar dhe korrupsionit për vuajtje të masës së paraburgimit për shkak të dyshimit për vepër penale nga neni 215 paragrafi 3 i Kodit Penal.

Personi është dërguar në IEVP Shkup për mbajtje të masës së paraburgimit”, thonë nga MPB.

