Arabia Saudite u tërhoq nga marrëveshja e mbrojtjes me Uashingtonin

Arabia Saudite hoqi një marrëveshje të mbrojtjes me Uashingtonin në këmbim të normalizimit të marrëdhënieve me Izraelin dhe tani po shtyn për një marrëveshje më modeste bashkëpunimi ushtarak, raporton Reuters.

Në një përpjekje për të arritur një marrëveshje sigurie këtë vit, Riadi ka zbutur qëndrimin e tij ndaj shtetësisë palestineze, duke i thënë Uashingtonit se angazhimi publik i Izraelit për një zgjidhje me dy shtete mund të jetë i mjaftueshëm për të normalizuar marrëdhëniet.

Ndërsa Izraeli zgjeroi luftën e tij me Hamasin nga Rripi i Gazës në të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme, me zemërimin e publikut, vullneti i mirë i princit saudit të kurorës Mohammed bin Salman u zbeh dhe ai përsëri e kushtëzoi njohjen e Izraelit me marrjen e hapave konkretë për krijimin e një shteti palestinez, thanë burimet.

Marrëveshja SHBA-Saudite do të duhej të miratohej në Senatin e SHBA me dy të tretat e shumicës, dhe kjo nuk është e mundur nëse Riadi nuk e njeh Izraelin, theksuan burimet.

Marrëveshja do të nxiste investimet saudite në teknologjitë e avancuara, veçanërisht mbrojtjen me dron. SHBA do të rrisë praninë e saj në Riad përmes trajnimit, logjistikës dhe mbështetjes së sigurisë kibernetike dhe mund të vendosë sistemin raketor Patriot për të përmirësuar mbrojtjen raketore dhe parandalimin e integruar.

