Apple prezanton serinë e re të smartfonave, iPhone 16

Firma globale e teknologjisë me bazë në SHBA, Apple, prezantoi sot serinë e saj të re të smartfonave iPhone 16, transmeton Anadolu.

iPhone-i i ri ka alumin të shkallës së hapësirës ajrore, që vjen në dy madhësi – 6.1 inç për iPhone 16 dhe 6,7 inç për iPhone 16 Plus.

Ato janë të pajisura me butona të rinj veprimi të personalizueshëm, që mund të programohen për dritë flesh ose kalendar.

Një tjetër buton veprimi i dedikohet kontrollit të kamerës, i cili siguron akses të menjëhershëm në kamerë, përveç rregullimit të veçorive të ndryshme të kamerës duke përdorur gishtin e përdoruesit.

Pajisjet e reja janë ndërtuar nga themeli për Apple Intelligence – veçori e shumëpritur e inteligjencës artificiale (AI) e kompanisë.

Të dy, iPhone 16 dhe iPhone 16 Plus, janë të pajisur me çipin e ri A18 të Apple, i cili është deri në 60 për qind më i shpejtë në krahasim me CPU-në në iPhone 12, ndërsa GPU-ja e tij është deri në 40 për qind më i shpejtë se në iPhone 15.

Ato janë të pajisura me një kamerë 48 megapikselësh, e cila ofron rezolucion katër herë më të lartë se iPhone 14.

Përveç bardh e zi, telefonat e rinj vijnë në ngjyrat rozë, jeshile dhe blu.

Ndërsa iPhone 16 fillon me çmimin 799 dollarë, iPhone 16 Plus fillon me 899 dollarë në SHBA.

