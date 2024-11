Apple prezantoi procesorin më të fuqishëm deri më sot të iMac

Për më tepër, procesori ka një CPU me 16 bërthama me 12 bërthama të performancës dhe katër bërthama efikase, dhe ka gjithashtu një NPU me 16 bërthama që është tre herë më i shpejtë se ai në çipin M1.

M4 Max mbështet deri në 128 GB RAM, dhe Apple pretendon se do të ofrojë 30 për qind më shumë kapacitet të memories në krahasim me atë që ofron M3 Max. GPU ka bërthama më të shpejta, si dhe një motor gjurmues rrezesh që është dy herë më i shpejtë se ai në çipat M3. Përveç kësaj, Apple pretendon se CPU është deri në 2.2 herë më i shpejtë se ai në çipin M1 Max. Ashtu si çipat e rinj M4 dhe M4 Pro, M4 Max është krijuar në teknologjinë 3 nanometër të gjeneratës së dytë për të përmirësuar performancën dhe efikasitetin. M4 Max mbështet Thunderbolt 5, i cili do të mundësojë menaxhim më të shpejtë të skedarëve me një kapacitet të rritur të transferimit të të dhënave që tani është 120 GB për sekondë. Ashtu si me të gjitha pajisjet e tjera të serisë M, ato që përdorin M4 Max do të kenë mbështetje për veçoritë e Apple Intelligence. /Telegrafi/