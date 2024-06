Analisti ushtarak: Ushtria izraelite dëshiron të largohet nga Gaza, por Netanyahu ka “ide të tjera”

Sipas analistit ushtarak izraelit, Amos Harel, ushtria dëshiron të tërhiqet nga Rripi i Gazës, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka “ide të tjera”, transmeton Anadolu.

Në një artikull analitik në të përditshmen izraelite “Haaretz”, Harel tha se Netanyahu “vazhdon të deklarojë se lufta gjithëpërfshirëse kundër Hamasit do të vazhdojë për aq kohë sa të duhet”.

“Ai përsëri po shpërndan premtime për fitore totale për mbështetësit e tij. Në realitet, ajo që kemi është një luftë që duket më e përjetshme sesa një fitore totale”, tha Harel. Analisti izraelit thekson se “qëllimi suprem i Netanyahut mbetet mbijetesa, të kalojë seancën verore të Knesset-it dhe të shpresojë se Donald Trump do të zgjidhet presidenti i SHBA-së në nëntor”.

“Kjo është e preferueshme për të në krahasim me alternativën e një armëpushimi të përhershëm në Gaza, një pranim efektiv i dështimit për të arritur qëllimet e luftimit dhe dorëheqjen pothuajse të sigurt të partive të djathta ekstreme nga koalicioni dhe kolapsi i qeverisë”, tha ai.

Harel tha se “me mbijetesën politike si qëllimin suprem, reduktohen implikimet e tjera të mundshme të ndjekjes penale të një lufte të pafund, domethënë një ngarkesë në rritje mbi trupat luftarake në ushtrinë e rregullt dhe në rezerva, një krizë e thelluar me administratën e Bidenit dhe një gërryerje e legjitimitetit ndërkombëtar për veprimet e Izraelit”.

“Forcat e Mbrojtjes së Izraelit do të përfundojnë aksionin e tyre sulmues në Rafah, nën kufizimet amerikane dhe larg nga shkaktimi i një disfate totale ndaj Hamasit dhe do të duan të shpallin një konkludim”, tha ai duke theksuar se “gjeneralët do të vijnë te kryeministri Netanyahu dhe do t’i kërkojnë atij t’i ndihmojë ata të arrijnë qartësinë strategjike”.

Harel tha se gjeneralët “do të rekomandojnë një ndërprerje të fushatës në Rripin e Gazës, në formatin aktual”.

“Ushtria do të sugjerojë reduktimin e numrit tashmë të kufizuar të trupave që veprojnë në Korridorin e Filadelfit përgjatë kufirit egjiptian dhe në korridorin tjetër në qendër të Rripit të Gazës, si dhe të fokusohen në sulmet kundër objektivave shtesë të Hamasit dhe t’u japë përsëri mundësi lëvizjeve të tjera”, tha Harel.

Sipas tij, këto lëvizje synojnë të përfshijnë një përpjekje për të rifilluar kontaktet për një marrëveshje pengjesh dhe një armëpushimi në Gaza.

“Nëse kjo funksionon dhe shanset nuk duken të mëdha për momentin, ajo do të mundësohet shfrytëzimin e kohës për t’u dhënë ushtarëve një periudhë rifreskimi, gjatë së cilës SHBA-ja do të bëjë përpjekje përfundimtare për të arritur marrëveshje diplomatike në Liban, e cila do të synojë distancimin e Hezbollahut nga kufiri me Izraelin”, tha ai.

“Përndryshe, do të bëhen përgatitje për një luftë të mundshme gjithëpërfshirëse në veri”, tha Harel duke iu referuar Libanit. Analisti ushtarak theksoi se “përsa i përket pengjeve, ushtria nuk ka lajme inkurajuese për momentin”.

Duke shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me kundërshtimin ndërkombëtar në mes të ofensivës brutale të vazhdueshme në Gaza që nga tetori i kaluar.

Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e pamëshirshme izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori i kaluar ka tejkaluar 37.400 ndërsa më shumë se 85.600 të tjerë janë plagosur. Mbi tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të gjera të Gazës janë kthyer në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), e cila në vendimin e saj të fundit e urdhëroi Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin ushtarak në qytetin jugor Rafah, ku mbi 1 milion palestinezë kanë kërkuar strehim nga lufta para se qyteti të pushtohej më 6 maj.

MARKETING