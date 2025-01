Aeroplani ndërpret ngritjen “pasi rrotat shpërthejnë në flakë” në një pistë në Australi

Një aeroplan i Etihad nga Australia për në Emiratet e Bashkuara Arabe u detyrua të ndërpresë ngritjen pasi dy nga rrotat e tij “shpërthyen”.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, në bordin e aeroplanit ndodheshin rreth 300 persona kur tymi filloi të dilte nga pajisjet e tij të uljes në aeroportin e Melburnit.

Flakët përfshinë rrotat pak para fluturimit 14-orësh për në Abu Dhabi, kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe.

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë aeroplanin në pistë të rrethuar nga makina zjarrfikëse.

All the occupants are safe after an Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner plane (A6-BLN) with 289 passengers on board aborted take-off on Runway 34 after malfunction of the plane's landing gear led to smoke and damage to two of the wheels this afternoon at Melbourne Airport… pic.twitter.com/zb4HtTjMKV

— FL360aero (@fl360aero) January 5, 2025