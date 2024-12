Adresimi i Kurtit për fundvit: Të vazhdojmë përpara me më shumë forcë e vendosmëri

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në adresimin e tij të fundvitit ka numëruar sfidat dhe sukseset që kanë përcjellur vendin tonë gjatë vitit 2024.

Kurti, në adresimin e tij, ka thënë se tani po përmbyllim edhe një vit tjetër, është vit të cilin e kemi filluar mbarë.

“Që nga 1 janari i këtij viti, kemi nisur ta shijojmë lirinë që e meritojmë – liberalizimin e vizave. Afërsia që kemi me vendet e Evropës Perëndimore ka ekzistuar gjithmonë, por tani është bërë konkrete dhe funksionale. Ne si qeveri, po punojmë që kjo afërsi të përkthehet edhe në të drejta të tjera të prekshme”, ka thënë Kurti.

Ai ka thënë se distanca jonë nuk është shkurtuar vetëm me Evropën, por edhe me botën.

“Pasaporta jonë është më e fuqishme se kurrë më parë. Heqja e vizave nga Tajlanda, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Tajvani, si dhe njohja e pasaportës së Republikës së Kosovës nga dy shtete mosnjohëse – Spanja dhe Armenia – janë arritje të mëdha. Ky është një moment i ri për shtetin tonë. Ne renditemi më lart se kurrë më parë në indeksin ndërkombëtar të pasaportave, dhe sipas Indeksit Henley, sivjet jemi ndër 10 pasaportat që kanë shënuar përmirësimin më të madh në dekadën e fundit”, ka thënë ai, transmeton Telegrafi.

Tutje Kurti ka thënë se “Kosova po ashtu mori vlerësim kreditor për herë të parë nga agjencia e njohur amerikane Fitch Ratings, që cilëson si stabile perspektivën financiare të vendit dhe shërben si vulë e fuqishme për investitorët e huaj”.

“Kjo tregon se ndryshimi në vend pasqyrohet gjithashtu edhe në përshtypjen ndërkombëtare. Jemi një shtet më i fortë jashtë, sepse jemi më të fortë brenda. Ky ka qenë një vit i respektimit të ligjit dhe forcimit të qeverisjes”.

Kryeministri ka thënë se “këtë vit, ka filluar regjistrimi dhe pagesa e energjisë elektrike në katër komunat në veri, për herë të parë pas më shumë se dy dekadash”.

“Gjithashtu, ka përfunduar me sukses procesi i konvertimit të patentë-shoferëve nga të paligjshme në ato zyrtare të Republikës së Kosovës. Janë regjistruar mbi 6,300 konvertime, shumica prej tyre nga qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës. Kjo është dëshmi se integrimi kërkon gatishmëri, qëndrueshmëri dhe përkushtim – dhe jo dorëzim që nga fillimi. Dhe, qeveria jonë ka pasur shuma dhe numër rekord të projekteve zhvillimore, programeve sociale dhe masave mbështetëse për komunitetet jo shumicë, pa dallim”.

Kurti gjithashtu ka thënë se “shumë prej strukturave ilegale tashmë janë mbyllur, sepse janë të jashtëligjshme. Sheshet në veri nuk janë më vende frike, ku banorët vrojtohen e shantazhohen për çdo lëvizje të tyre, por janë bërë hapësira që bashkohen me gjithë Kosovën – një sferë publike dinamike e një vendi në zhvillim të vrullshëm”.

“Kjo qeveri vazhdon të jetë për të gjithë. Gjerësia e një shteti shihet më së miri në raport me ata që varen më së shumti nga shërbimet e tij. Pensionet janë rritur me 20%. Paga minimale është rritur pas 13 vitesh. Ndihmat për fëmijë janë shtuar dhe po vazhdojnë. Shërbimet e shëndetësisë publike janë zgjeruar, shumë prej tyre për herë të parë, duke ofruar një kujdes të denjë për të gjithë. E duke nisur nga 1 shkurti i vitit 2025, çmimet e mbi 2,900 barnave do të jenë deri në dhjetë herë më të ulëta”.

Ai gjithashtu se qeveria që ai drejton i përkrah edhe ata që kontribuojnë që ta ndërtojmë vendin në të gjitha aspektet e mundshme. “Ata që janë plot ide dhe inovacion, e që po sjellin krijimin e kompanive të reja dhe vendeve të reja të punës, dhe që, si rezultat, janë shtyllë e zhvillimit të vendit”.

Kurti ka përmendur edhe sulmin terrorist në veri.

“Edhe këtë vit kemi përjetuar një sulm ndaj shtetit tonë. E edhe këtë vit kemi treguar bashkërendim të brendshëm që na ka mundësuar t’i tejkalojmë sulmet. Këto sulme na kujtojnë dy të vërteta: se ka individë dhe grupe me qëllime keqdashëse ndaj nesh, porse vendosmëria jonë gjithmonë e tejkalon dashakeqësinë e grupeve kriminale dhe shteteve që i përkrahin ato. Hapat që i kemi marrë, nga forcimi e shtimi i ushtrisë, e deri te kontrata për Fabrikën e Municioneve, janë veprime të rëndësishme për të ardhmen tonë e të sigurisë tonë, e cila është në një trajektore të fuqizimit”.

Ai tha se sukseset erdhën me sfida.

“Problemi me furnizim me energji elektrike, me të cilin jemi ballafaquar ditëve të fundit, nuk është rezultat i mungesës së rrymës, por i konsumit të lartë të energjisë, që po e sfidon rrjetin e transmisionit, në të cilin me vite e dekada të tëra nuk është investuar sa duhet. Neve na vjen shumë keq për situatën e shkaktuar me furnizim si rezultat i ngarkesës së rrjetit. Kemi kërkuar nga operatorët e rrjetit transmetues dhe shpërndarës, KOSTT dhe KEDS, angazhim maksimal në zgjidhjen e problemeve e prishjeve teknike dhe menaxhimin e ngarkesës. Përkundër problemeve të trashëguara, nga privatizimi dhe jo vetëm, ne po punojmë, me krejt çfarë dimë e mundemi, në adresimin e këtyre. Atë po e bëjmë përmes investimeve që kanë munguar me dekada në ngritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e infrastrukturës energjetike, e të cilat kanë filluar pikërisht gjatë mandatit tonë”.

Kreu i ekzekutivit ka thënë se “gjithashtu, po e forcojmë sigurinë dhe pavarësinë tonë energjetike: me inaugurimin e bursës ALPEX, ankandet për energji diellore dhe të erës, që i kemi bërë sivjet për herë të parë, dhe me projektin Kompakt me Korporatën e Sfidës së Mijëvjeçarit, investim ky 236.7 milionë dollarë”.

“E mbyllim këtë vit me përkushtimin që sfidat e sivjetme t’i lëmë pas dhe të vazhdojmë përpara me edhe më shumë forcë e vendosmëri. E ashtu siç filluam mbarë vjet, hyjmë mbarë, së bashku, në këtë ndërrim motmotesh.

Gëzuar Viti i Ri 2025, të gjithë juve të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, familjeve dhe më të dashurve tuaj!”, ka thënë kryeministri i Kosovës.

