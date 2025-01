Abdixhiku: LDK-ja tashmë është ringritur

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë se ky subjekt politik tashmë është ringritur dhe sipas tij po e udhëheq valën e ndryshimit në Kosovë me një momentum të pakrahasueshëm.

Abdixhiku ka deklaruar kështu pas një takimi që ka zhvilluar të mërkurën me kryetarët e degëve të Lidhjes Demokratike nga e gjithë Kosova.

Ai ka shtuar se të gjitha degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në gjithë vendin janë të organizuara dhe të gatshme për siç ka thënë ‘fitoren të madhe’.

“Sot, në selinë qendrore të Lidhjes Demokratike, prita në takim kryetarët e degëve tona nga e gjithë Kosova si konfirmim i përbashkimit, fuqisë, gatishmërise dhe vizionit tonë për ndryshimin e madh që do ta sjellim me 9 shkurt. Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë është ringritur! Me rrënjë të forta, me degë të fuqishme, dhe me një besim të jashtëzakonshëm qytetar, lidhja jonë po e udhëheq valën e ndryshimit në Kosovë me një momentum të pakrahasueshëm. Secila degë e jona anekënd vendit është e organizuar dhe e gatshme për fitoren tonë të madhe. Energjia jonë buron nga mobilizimi i madh qytetar që po na përcjell në secilin aktivitet tonin, me njerëz të ri që po i bashkohen vizionit tonë për ndryshim – çdo ditë, në çdo fshat e në çdo qytet! E kësaj mbështetjeje të gjerë dhe të palëkundur qytetare ne i përgjegjemi me ekipin më të mirë, me programin Rruga e Re të përpiluar nga 270 ekspertë, dhe me vendosmërinë e hekurt për ta ndërtuar të ardhmen e ndritshme në Kosovë – për secilin qytetar, dhe për secilën familje! Prandaj me 9 shkurt, bashkë me qytetarët e vendit, do ta sjellim ndryshimin e madh që Kosova e meriton. Sepse bashkë me ta, do ta ndërtojmë të ardhmen më të mirë për të gjithë. 124 është numri i ndryshimit, 9 shkurti është dita e fitores! Bashkohu me ne, dhe bëhu ndryshimi!/teve1.info/

