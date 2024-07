30 mijë policë në gatishmëri për zgjedhjet në Francë, frikë për trazira

30 mijë policë dhe xhandarë do të vendosen në Francë të dielën, gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare, prej të cilëve 5 mijë do të jenë në Paris, për shkak të rrezikut të trazirave, tha sot ministri i Brendshëm Gerald Darmanen.

Darmanen tha se kishte frikë se në ditën e zgjedhjeve, më 7 korrik, “ultra e majta” ose “ultra e djathta” mund të krijonin “çrregullim”, raporton FigaroVendosja e një “numri jashtëzakonisht të madh” oficerësh policie duhet të parandalojë që forca të “përfitojë nga rezultatet (zgjedhore) për të krijuar çrregullim,” tha Darmanen.

Darmanen, i cili është vetë kandidat në raundin e dytë të zgjedhjeve në zonën zgjedhore turke, përsëriti se nuk do të votojë as për të majtën ekstreme “Franca e Papushtuar” dhe as për Mbledhjen Kombëtare të ekstremit të djathtë, të cilën ai e drejton pas raundit të parë të votimit.

