23 të vdekur, 5.7 milionë të prekur nga përmbytjet në Bangladesh

Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese të shkaktuara nga shiu i pamëshirshëm i musonit dhe lumenjtë e vërshuar në Bangladesh është rritur në 23, me rreth 1.24 milionë familje të bllokuara në 11 rrethe, thanë zyrtarët të hënën.

Ndërsa ujërat e përmbytjeve zvogëlohen ngadalë, shumë nga 5.7 milionë njerëzit e prekur mbeten të izoluar dhe në nevojë urgjente për ushqim, ujë, ilaçe dhe rroba të thata, mbi të gjitha në zonat e thella ku rrugët e bllokuara kanë penguar përpjekjet e shpëtimit dhe të ndihmës.

Departamenti Meteorologjik i Bangladeshit tha se kushtet e përmbytjeve mund të vazhdojnë nëse shirat e musonit vazhdojnë, pasi nivelet e ujit po zvogëloheshin shumë ngadalë.

Rreth 470,000 njerëz janë strehuar në 3,500 strehimore në rrethet e goditura nga përmbytjet, ku rreth 650 ekipe mjekësore janë në terren për të ofruar trajtim, me ushtrinë, forcat ajrore, marinën dhe rojet kufitare të vendit të Azisë Jugore që ndihmojnë në shpëtim dhe operacionet, thanë autoritetet.

Sipërfaqe të mëdha toke janë zhytur në ujë, duke paraqitur një kërcënim të konsiderueshëm për të korrat nëse ujërat e përmbytjeve mbeten për një periudhë të gjatë, thanë zyrtarët e ministrisë së bujqësisë.

Një analizë e vitit 2015 nga Instituti i Bankës Botërore vlerësoi se 3.5 milionë njerëz në Bangladesh, një nga vendet më të cenueshme nga klima në botë, ishin në rrezik nga përmbytjet vjetore të lumenjve. Shkencëtarët ia atribuojnë përkeqësimin e ngjarjeve të tilla katastrofike ndryshimeve klimatike.

“Vendet si Bangladeshi me emetime të papërfillshme dhe njerëzit e të cilëve kanë treguar super elasticitet, meritojnë fonde të menjëhershme për të trajtuar ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësitë e shpeshta,” tha Farah Kabir, drejtor i ActionAid Bangladesh.

“Ne duhet të rikuperohemi nga humbjet dhe dëmet me të cilat jemi përballur, si dhe të ndërtojmë elasticitet ndaj ndikimeve të ardhshme dhe të ndjekim shtigjet e zhvillimit të gjelbër.”

Në një nga lagjet më të goditura, Noakhali, 56-vjeçarja Shukuri Begum humbi shtëpinë e saj pasi u përfshi nga përmbytjet, sipas ActionAid. E tmerruar, ajo iku me nipërit e saj në shtëpinë e një fqinji, por nuk mundi të qëndronte atje për aq kohë sa nuk ishte më e sigurt.

“Unë kam një djalë me aftësi të kufizuara fizike dhe nuk mund ta merrnim me vete. Na u desh të vendosnim shtretër dhe ta linim sipër, duke shpresuar se do të ishte i sigurt. Nuk e di se çfarë na pret,” citoi ActionAid të thoshte ajo.

