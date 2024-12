150 mijë kalime të paligjshme, shifra rekord të emigrantëve ilegalë që kalojnë nga Franca në Angli

Shifra rekord e numrit të emigrantëve ilegalë të ardhur përmes Francës me gomone nëpër ngushticën detare dhe Britanisë, ka mbërritur në më shumë se 150 mijë, që është e njëjtë me banorët e një nga qyteteve mesatare të Britanisë, si Blackpool dhe shumë qyteteve të tjera. Kjo për veshët e britanikëve të lodhur me emigracionin është depresuese për një elektorat i cili gjashtë muaj pas ardhjes së laburistëve në pushtet i rendit shumë poshtë në sondazhet e opinionit publik. Kalimet ende vazhdojnë dhe gjatë dy ditëve të Krishtlindjeve, rreth 1000 emigrantë të rinj mbërritën në brigjet angleze. (Nga 300 emigrantë të ardhur në 2018, në 36 mije në 2024 ndërkohë kulmi ka qenë në 46 mijë në 2022, kur shqiptarët mbritën në numra historik në rreth 15 mijë syresh. Nëse i analizon shifrat ulja e ardhjes së shqiptarëve pas marrëveshjes riatdhetuese mes Ramës dhe Sunak, kalimet vazhdojnë me të njëjtin rritëm ardhjesh dhe asnjë masë anti-emigarcion nuk duket se nuk funksioni dhe situata sa vjen e përkeqësohet.) Andaj opozita konservatore kërkon rikthimin e planit të Ruandës ndërkohë që qeveria as ka ndërmend ta riaktivizoj. Kjo situatë ka bërë që partia e ish- Brexitit, Reforma e Nigal Farage, refendumi i së cilës bëri që dalja nga BE-ja ta zeroj Konventën e Dublinit kur Britania si vend i BE mund ti rikthente emigrantët në vendin e parë të sigurt si Franca p.sh, çka nuk e bën dot më tani, që është jashtë BE-se.

Por Brex-istët e Reformës thonë se Britania mund ti riktheje gomonet në bazë të Konventës së OKB për Ligjin e Deteve. që do thotë një konfrontim i hapur ushtarak detar mes Britanisë dhe Francës në ujërat e La Manshit, nëse njëra palë do kërkojë rikthim me force e tjetra ta kundërshtoj. Për aq kohë sa s’ka plan frenues në horizont, gomonet vazhdojnë të mbërrijnë, grupet kriminale vazhdojnë të fitojnë shuma marramendëse, dhe taksapaguesit të paguajnë miliona në ditë për akomodimin dhe faturat e shpenzimeve për emigrantët, edhe pse kryeministri britanik kërkon ti trajtoj trafikantët si terroristë.

Fakt mbetet se me financimet politike të premtuara nga miliarderi amerikan Elon Musk për të mundësuar ardhjen në pushtet të partisë së Brex-it, Laburistët, faktikisht po u lënë terren të lirë ardhjes në pushtet të partisë së Nigel Farage, mik i Donald Trump, një partisë ksenofobe dhe anti-emigracion, me një narrative elektorale që ka pasur sukses në shumë vende evropiane.

