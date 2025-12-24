Zyrtarja e lartë e OKB-së: Nuk është arritur marrëveshje për çështjen e programit bërthamor të Iranit
Një zyrtare e lartë i OKB-së i tha Këshillit të Sigurimit të martën se përpjekjet diplomatike dështuan të prodhonin një marrëveshje mbi të ardhmen e programit bërthamor të Iranit mes ndarjeve të vazhdueshme të mprehta mbi përpjekjet për të rivendosur sanksionet e OKB-së, transmeton Anadolu.
“Siç vuri në dukje Sekretari i Përgjithshëm në raportin para jush, pavarësisht përpjekjeve të intensifikuara diplomatike gjatë gjysmës së dytë të vitit 2025, nuk pati marrëveshje mbi rrugën përpara në lidhje me programin bërthamor të Iranit”, tha Rosemary DiCarlo, nënsekretare e përgjithshme për çështjet politike dhe të ndërtimit të paqes, në një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi mospërhapjen.
Ajo tha se më 28 gusht, Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar njoftuan këshillin për qëllimin e tyre për të aktivizuar mekanizmin e rikthimit sipas Rezolutës 2231, duke ia atribuuar këtë veprim asaj që ata e përshkruan si “mospërmbushje të konsiderueshme” të angazhimeve të tij bërthamore nga Irani.
“Disa shtete anëtare përkatëse hodhën poshtë vlefshmërinë dhe efektin e procesit të rikthimit. Në mënyrë specifike, disa anëtarë pohuan se procesi ishte ‘me të meta procedurale dhe ligjore'”, tha ajo.
Duke iu referuar një raporti të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) të datës 12 nëntor, DiCarlo tha se Irani “kishte ndaluar zbatimin e angazhimeve të tij në lidhje me armët bërthamore sipas JCPOA-s” që nga 23 shkurti 2021.
Ajo shtoi se agjencia ishte “megjithatë ende në gjendje të verifikonte dhe monitoronte disa nga këto angazhime përmes aktiviteteve të zbatuara në përputhje me Marrëveshjen e Iranit për Masat Mbrojtëse NPT (Traktati për Mospërhapjen Bërthamore)”. Ajo raportoi se Irani tejkaloi kufijtë e përcaktuar sipas marrëveshjes mbi programin bërthamor të vitit 2015 gjatë asaj periudhe.
DiCarlo gjithashtu theksoi se nuk u morën akuza në lidhje me shkeljet e kufizimeve të mbetura të OKB-së mbi aktivitetet dhe transferimet që lidhen me armët bërthamore, dhe se “nuk janë paraqitur propozime të reja përmes kanalit të prokurimit gjatë periudhës së raportimit”.
Duke cituar Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, DiCarlo tha se “një zgjidhje e negociuar që do të siguronte objektivat e përgjithshme të sigurimit të një programi bërthamor paqësor iranian dhe ofrimit të lehtësimit të sanksioneve është opsioni më i mirë në dispozicion të bashkësisë ndërkombëtare”.