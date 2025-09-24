Zyrtarizohet data, ja kur do luhet El Clasico e parë e këtij sezoni në La Liga

Zyrtarizohet data, ja kur do luhet El Clasico e parë e këtij sezoni në La Liga

El Clasico midis Real Madridit dhe Barcelonës është gati të dhurojë spektakël edhe për këtë sezon. Tashmë është e konfirmuar, El Clasico e parë e La Ligas për këtë vit do të zhvillohet më 26 tetor. Takimi do të zhvillohet në Santiago Bernabeu dhe do të fillojë prej orës 16.15.

Për momentin, Real Madridi kryeson tabelën e La Ligas me një ecuri perfekte, duke grumbulluar 18 pikë në 6 ndeshje.

Barcelona, ​​e cila ka luajtur një ndeshje më pak, është e dyta me 13 pikë.

