Zyrtarizohet data, ja kur do luhet El Clasico e parë e këtij sezoni në La Liga
El Clasico midis Real Madridit dhe Barcelonës është gati të dhurojë spektakël edhe për këtë sezon. Tashmë është e konfirmuar, El Clasico e parë e La Ligas për këtë vit do të zhvillohet më 26 tetor. Takimi do të zhvillohet në Santiago Bernabeu dhe do të fillojë prej orës 16.15.
Për momentin, Real Madridi kryeson tabelën e La Ligas me një ecuri perfekte, duke grumbulluar 18 pikë në 6 ndeshje.
Barcelona, e cila ka luajtur një ndeshje më pak, është e dyta me 13 pikë.