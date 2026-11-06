Zyrtarish vihet në përdorim ndriçimi i ri i Urës së Gurit në Shkup
Në Urën historike të Gurit, një nga monumentet simbol të kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, Shkup, u mbajt ceremoni përurimi me rastin e përfundimit të punimeve të ndriçimit, të realizuara me mbështetjen e Komunës së Esenlerit nga Stambolli dhe Halkbank, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e mbajtur para Urës së Gurit morën pjesë zëvendëskryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe ministri i Çështjeve Evropiane, Bekim Sali, ambasadori i Turqisë në Shkup, Alper Aktas, kryetari i Komunës së Esenlerit, Mehmet Tevfik Goksu, kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, deputetët turq në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Salih Murat dhe Bejxhan Iljas, si dhe drejtori i përgjithshëm i Halkbank Shkup, Fatih Sahbaz.
Në ceremoni ishin të pranishëm edhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke dhe vendore në vend, mysafirë dhe qytetarë të Shkupit.
Në fjalën e tij, Goksu tha se me këtë ceremoni po përurojnë një projekt që, përtej ndriçimit të urës, do të kontribuojë në ndriçimin e vëllazërisë dhe miqësisë, për të cilat njerëzimi ka aq shumë nevojë.
Duke falënderuar përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit dhe Halkbank për mbështetjen e dhënë në realizimin e projektit, Goksu tha: “Ajo që kemi ndriçuar nuk është vetëm një urë, por kemi rindezur dritën e kulturës sonë të lashtë. Kemi rindezur dritën e vlerave tona njerëzore. Sepse ne e dimë se njerëzimi gjen shpëtimin kur i drejtohet dritës. Kur ndriçojmë rrugën përpara njerëzimit, njerëzit i kuptojnë më mirë si vendet, ashtu edhe njëri-tjetrin”.
– “Me ndriçimin e ri, kjo strukturë historike ka fituar pamje shumë më të bukur”
Sahbaz theksoi se Maqedonia e Veriut dhe Turqia kanë lidhje të forta, të bazuara në miqësinë shumëvjeçare, historinë e përbashkët, kulturën, marrëdhëniet ekonomike dhe respektin e ndërsjellë.
Duke e cilësuar Urën e Gurit si një nga shembujt më të bukur që pasqyrojnë shpirtin e Shkupit, Sahbaz tha: “Me ndriçimin e ri, kjo ndërtesë historike ka fituar pamje shumë më të bukur. Si Halkbank, që vepron prej shumë vitesh në Maqedoninë e Veriut, për ne ka një rëndësi të veçantë të jemi pjesë e kësaj nisme domethënëse”.
Ndërkaq, Gjorgjievski tha se disa monumente i përkasin një periudhe të caktuar, ndërsa të tjera, si Ura e Gurit, u përkasin të gjitha brezave.
Duke e cilësuar Urën e Gurit si një simbol që ka qëndruar në këmbë, është ripërtërirë dhe ka gjetur gjithmonë forcën për të ecur përpara, Gjorgjievski tha: “Këtë mbrëmje, me krenari të madhe, po përurojmë zyrtarisht ndriçimin e ri dekorativ dhe arkitekturor të urës. Po i japim një shkëlqim të ri njërit prej simboleve më të njohura të Shkupit tonë”.
Në kuadër të ceremonisë u mbajtën koncert dhe shfaqje me valle popullore.