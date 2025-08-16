Zyrtari ukrainas: Trump foli si Putini, kjo është e rrezikshme
Zyrtari i lartë ukrainas, Oleksandr Merezhko, ka deklaruar se presidenti amerikan, Donald Trump, duke propozuar që armëpushimi të zëvendësohet me një marrëveshje paqeje, në fakt ka marrë anën e presidentit rus, Vladimir Putin.
“Fatkeqësisht, Trump ka marrë qëndrim si Putini, dhe kjo ishte kërkesa e tij”, tha Merezhko, kryetar i Komitetit për Çështjet e Jashtme në parlamentin ukrainas, për reuters.
Sipas tij, nën konceptin “marrëveshje paqeje”, Putini nënkupton disa “gjëra të rrezikshme” për Ukrainën.
“Në vizionin e Putinit, kjo do të thotë se Ukraina nuk do të hyjë në NATO, do të pranohen kërkesat absurde për denazifikim dhe demilitarizim, si dhe statusi i gjuhës ruse dhe Kishës Ortodokse Ruse”, shtoi Merezhko.
Trump ka deklaruar se “marrëveshja e paqes mund t’i japë fund luftës pa një armëpushim paraprak”.
Ndryshe, Trump pritet t’ia zbardh disa detaje të diskutimit me Putinin, presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyt, gjatë takimit në Zyrën Ovale, i cili do të mbahet gjatë ditës së hënë.