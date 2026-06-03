Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin në konferencën e ILO-s në Gjenevë për shkak të protestave

Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin në konferencën e ILO-s në Gjenevë për shkak të protestave

Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin e tij në konferencën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) në Gjenevë të martën, pasi delegatët ia ndërprenë vazhdimisht fjalimin me protesta në mbështetje të palestinezëve, transmeton Anadolu.

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Diplomati izraelit Waleed Gadban mori fjalën gjatë Konferencës së 114-të Ndërkombëtare të Punës në lidhje me një votim në Asamblenë e Përgjithshme, por u prit me protesta të vazhdueshme nga pjesëmarrësit.

Ministrat nga disa vende si dhe përfaqësuesit e sindikatave, punëtorëve dhe punëdhënësve, goditën tavolinat e tyre ndërsa Gadban u përpoq të fliste.

Ministri turk i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, Vedat Isikhan, anëtarët e delegacionit turk dhe përfaqësuesit e sindikatave nga Turqia, gjithashtu iu bashkuan protestës.

Disa pjesëmarrës shfaqën flamuj palestinezë, por u paralajmëruan nga personeli i sigurisë dhe u kërkuan t’i hiqnin ato. Disa zyrtarë në sallë u panë gjithashtu duke mbajtur shalle me mbishkrimin “Palestina e Lirë”.

Pavarësisht thirrjeve të përsëritura për rend nga Juan Castillo, president i konferencës, protestat vazhduan dhe Gadban nuk arriti të përfundojë fjalimin e tij para se fjala t’i jepej folësit tjetër.

Konferenca bashkon punëtorë, punëdhënës dhe përfaqësues qeveritarë nga 187 shtetet anëtare të ILO-s për të diskutuar çështje që formësojnë botën e punës.

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