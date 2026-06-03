Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin në konferencën e ILO-s në Gjenevë për shkak të protestave
Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin e tij në konferencën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) në Gjenevë të martën, pasi delegatët ia ndërprenë vazhdimisht fjalimin me protesta në mbështetje të palestinezëve, transmeton Anadolu.
Diplomati izraelit Waleed Gadban mori fjalën gjatë Konferencës së 114-të Ndërkombëtare të Punës në lidhje me një votim në Asamblenë e Përgjithshme, por u prit me protesta të vazhdueshme nga pjesëmarrësit.
Ministrat nga disa vende si dhe përfaqësuesit e sindikatave, punëtorëve dhe punëdhënësve, goditën tavolinat e tyre ndërsa Gadban u përpoq të fliste.
Ministri turk i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, Vedat Isikhan, anëtarët e delegacionit turk dhe përfaqësuesit e sindikatave nga Turqia, gjithashtu iu bashkuan protestës.
Disa pjesëmarrës shfaqën flamuj palestinezë, por u paralajmëruan nga personeli i sigurisë dhe u kërkuan t’i hiqnin ato. Disa zyrtarë në sallë u panë gjithashtu duke mbajtur shalle me mbishkrimin “Palestina e Lirë”.
Pavarësisht thirrjeve të përsëritura për rend nga Juan Castillo, president i konferencës, protestat vazhduan dhe Gadban nuk arriti të përfundojë fjalimin e tij para se fjala t’i jepej folësit tjetër.
Konferenca bashkon punëtorë, punëdhënës dhe përfaqësues qeveritarë nga 187 shtetet anëtare të ILO-s për të diskutuar çështje që formësojnë botën e punës.