Zyrtari iranian paralajmëron se “nuk do të kalojë naftë nëpër Hormuz” nëse vendosen kufizime
Saeed Siah-Sarani, zyrtar për çështje kulturore në Marinën e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), u zotua sot se asnjë dërgesë nafte nuk do të kalojë përmes Ngushticës së Hormuzit nëse vendosen kufizime ndaj qasjes detare të Iranit, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni në qytetin Qom, ai tha se Irani nuk do të lejojë “as edhe një litër të vetëm nafte” të kalojë përmes kësaj rruge ujore strategjike në kushte të tilla.
“Duart tona janë në këmbëz”, tha ai, duke shtuar se forcat iraniane janë plotësisht të gatshme të veprojnë dhe të mbrojnë vendin në tokë, det dhe ajër.
Ai gjithashtu tha se kjo rrugë ujore strategjike mbetet nën menaxhimin e Iranit, duke shtuar se anijet duhet të respektojnë rregulloret iraniane, përfshirë rrugët e përcaktuara të kalimit.
Siah-Sarani hodhi poshtë atë që e përshkroi si “bllokadë detare” ndaj Iranit, duke e quajtur atë joefektive.
Ai shtoi se zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit pasqyrojnë atë që e cilësoi si ndikim në rritje të Iranit dhe sugjeroi se prania amerikane në Gjirin Persik mund të marrë fund.
Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më kritike energjetike në botë, ku rreth një e pesta e furnizimit global me naftë kalon çdo ditë përmes saj.
Kjo rrugë ujore është përballur me ndërprerje që nga fillimi i marsit pas shpërthimit të luftës më 28 shkurt, kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit.
Lufta aktualisht është në pauzë nën një armëpushim, ndërsa përpjekjet diplomatike po vazhdojnë për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme.