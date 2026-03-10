Zyrtari iranian: Nuk ka më hapësirë për diplomaci, jemi gati për luftë të gjatë me SHBA-në
Një zyrtar iranian gjatë një interviste për CNN të hënën vonë, përjashtoi diplomacinë dhe tha se Teherani është i përgatitur për një luftë të gjatë me Washingtonin dhe mund të vazhdojë të sulmojë vendet e Gjirit për të ushtruar presion mbi to që të nxisin presidentin e SHBA-së, Donald Trump të tërhiqen nga konflikti, transmeton Anadolu.
Kamal Kharazi, një këshilltar për politikën e jashtme në zyrën e udhëheqësit suprem të Iranit, paralajmëroi se diplomacia aktualisht nuk është një opsion dhe tha se lufta mund të përfundojë vetëm nëse presioni ekonomik i shtyn vendet e tjera të ndërhyjnë.
“Nuk shoh më hapësirë për diplomaci. Sepse Donald Trump i ka mashtruar të tjerët dhe nuk i ka mbajtur premtimet e tij, dhe ne e përjetuam këtë në dy kohë negociatash që ndërsa ishim të angazhuar në negociata, ata na goditën”, tha Kharazi për CNN të hënën.
“Nuk ka hapësirë nëse presioni ekonomik nuk do të ndërtohej deri në atë masë sa vendet e tjera do të ndërhynin për të garantuar ndërprerjen e agresionit të amerikanëve dhe izraelitëve kundër Iranit”, shtoi ai.
Kharazi sugjeroi se vendet arabe të Gjirit dhe të tjerët duhet të ushtrojnë presion mbi Washingtonin për t’i dhënë fund konfliktit.
“Kjo luftë ka prodhuar shumë presion, presion ekonomik mbi të tjerët, në aspektin e inflacionit, në aspektin e mungesës së energjisë dhe nëse do të vazhdojë, ky presion do të shtohet më shumë. Për këtë arsye të tjerët nuk kanë zgjidhje tjetër (përveçse) të ndërhyjnë”, tha ai.
I pyetur nëse ushtria dhe lidershipi i Iranit mbeten të bashkuar, Kharazi tha se po. “Po, pikërisht”, tha ai.
“Përgjegjësia e udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit është të udhëheqë aftësinë mbrojtëse të Iranit dhe për këtë arsye, ashtu siç po e bënte këtë Ajatollah Khamenei, tani do ta bëjë këtë udhëheqësi i ri”, shtoi ai.
Trumpi tha javën e kaluar se emërimi i Mojtaba Khameneit si pasardhës i babait të tij do të ishte “i papranueshëm” për të.
“Kjo nuk është puna e tij”, tha Kharazi.
Intervista vjen ndërsa përshkallëzimi rajonal është intensifikuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, i cili deri më tani ka vrarë më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë liderin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shnjestrojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi të aseteve ushtarake amerikane.
Irani gjithashtu mbylli në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit. Rruga ujore strategjike që lidh Gjirin Persik me Detin Arabik normalisht trajton rreth 20 milionë fuçi nafte çdo ditë dhe rreth 20 për qind të tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm, shumica e të cilit është e destinuar për tregjet aziatike.
Kjo ndërprerje po i detyron eksportuesit të kërkojnë rrugë alternative të transportit ndërsa gjithashtu po ndërpret eksportet e mëdha të rajonit të lëndëve ushqyese të të korrave që përdoren në prodhimin e plehrave. Goditja e furnizimit, e kombinuar me rritjen e kostove të energjisë dhe transportit, pritet të rrisë presionin mbi zinxhirët globalë të furnizimit me ushqim dhe të kontribuojë në çmimet më të larta të ushqimit në mbarë botën.