Zyrtari i OKB-së: Zonat e pushtimit izraelit në Bregun Perëndimor “nuk kanë asnjë vlerë juridike”

Zyrtari i OKB-së: Zonat e pushtimit izraelit në Bregun Perëndimor “nuk kanë asnjë vlerë juridike”

Një zyrtar i OKB-së ka deklaruar se aktivitetet e pushtimit izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar “nuk kanë asnjë vlerë juridike” dhe përbëjnë “shkelje flagrante” të së drejtës ndërkombëtare, transmeton Anadolu.

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“Ritheksoj se vendbanimet nuk kanë asnjë vlerë juridike”, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-së Ramiz Alakbarov, zv/koordinator i posaçëm për Procesin e Paqes në Lindjen e Mesme.

Alakbarov tha se autoritetet izraelite së fundmi hapën tenderë për më shumë se 1.2 milion njësi në zonën E1 të Kudsit Lindor të pushtuar, duke paralajmëruar se zbatimi i këtij plani do të “shkëpuste efektivisht pjesët veriore dhe jugore të Bregut Perëndimor”, duke minuar perspektivën për një shtet të qëndrueshëm palestinez.

I dërguari e përshkroi situatën në territorin e pushtuar si “të rëndë”, duke përmendur sulmet në shkallë të gjerë nga pushtuesit izraelitë, të cilët veprojnë “pothuajse pa asnjë llogaridhënie”. Ai pretendoi se forcat e sigurisë shpesh dështojnë t’i mbrojnë palestinezët dhe në disa raste i kanë “lehtësuar ose kanë marrë pjesë” në këto incidente.

Duke folur për situatën në Rripin e Gazës, Alakbarov e cilësoi krizën e vazhdueshme humanitare si “të papranueshme”, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi prej 10 muajsh. Ai tha se sulmet ajrore izraelite janë intensifikuar dhe i kanë detyruar banorët e enklavës të përballen me kushte të padurueshme.

Me rreth dy të tretat e enklavës që vazhdojnë të jenë të paarritshme, ai bëri thirrje për heqjen e “pengesave kryesore”, ndërsa apeli për vitin 2026 mbetet i financuar vetëm në masën 40 për qind.

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