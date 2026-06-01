Zyrtari i lartë libanez: SHBA-ja premtoi ruajtjen e armëpushimit në Bejrut, po bëhen përpjekje për gjithë Libanin
Libani ka marrë zotim nga SHBA-ja për të siguruar një armëpushim në Bejrut, ndërsa po bëhen përpjekje që ai të zgjerohet për të mbuluar gjithë vendin, tha sot një zyrtar i lartë libanez për Anadolu.
“Ne kemi marrë një zotim nga pala amerikane për një armëpushim në Bejrut, i cili mund të përfshijë gjithë Libanin”, tha zyrtari.
Ai shtoi se presidenti libanez Joseph Aoun, kryetari i parlamentit Nabih Berri dhe kryeministri Nawaf Salam janë në komunikime intensive me zyrtarët amerikanë për të konsoliduar armëpushimin me Izraelin.