Zyrtari i lartë amerikan: SHBA-ja pret të nënshkruajnë marrëveshjen me Iranin brenda “disa ditëve të ardhshme”
SHBA-ja pret të nënshkruajë brenda “ditëve të ardhshme” marrëveshjen e shumëpritur për t’i dhënë fund luftës së saj kundër Iranit, tha të premten një zyrtar i lartë i administratës së presidentit Donald Trump, transmeton Anadolu.
“Ne presim që ta nënshkruajmë këtë marrëveshje gjatë ditëve të ardhshme. Nuk mund t’ju jap një datë të saktë dhe nëse do të duhej të jepja një nivel besimi se do ta nënshkruajmë këtë marrëveshje, ndoshta këtë mëngjes do të kisha thënë 75 për qind. Tani është më shumë si 80 ose 85 për qind”, u tha zyrtari gazetarëve gjatë një konference telefonike.
Negociatorët ende po shqyrtojnë vendet e mundshme për ceremoninë e nënshkrimit, por zyrtari tha se SHBA-ja dëshiron të sigurojë që ajo të zhvillohet në një vend ku do të përfaqësohen ndërmjetësuesit pakistanezë dhe katarianë.
Duke folur për konturet e marrëveshjes, zyrtari tha se ajo “çon në çmontimin e programit bërthamor iranian”, si dhe në faktin që SHBA-ja “merr materialin e pasuruar”. Marrëveshja parashikon që uraniumi i pasuruar të shkatërrohet brenda Iranit dhe më pas të transferohet jashtë vendit, tha ai.
Megjithatë, zyrtari këmbënguli se SHBA-ja mbetet e hapur ndaj idesë që Irani të mbajë një program civil bërthamor sipas kushteve të marrëveshjes.
“Nuk na shqetëson aspak ideja e centraleve civile në Iran. Ajo që na shqetëson është lloji i infrastrukturës që do t’u mundësonte të kalonin nga prodhimi civil i energjisë te zhvillimi i armëve bërthamore, dhe këtë e kanë pasur për një kohë shumë të gjatë”, tha zyrtari.
Marrëveshja më tej “garanton paqe afatgjatë në rajon dhe kjo do të thotë, natyrisht, që iranianët nuk do të financojnë më dhunën në rajon”, tha ai. Paqja rajonale “e gjerë” përfshin edhe Libanin, ku Izraeli aktualisht po zhvillon një pushtim dhe invazion të vazhdueshëm të jugut të vendit.
“Ajo përfshin Libanin, Iranin, vendet e Gjirit dhe Izraelin, dhe ne jemi mjaft të bindur se të gjithë aleatët tanë, izraelitët dhe koalicioni i vendeve të Gjirit, do ta mbështesin”, tha zyrtari.
Nëse Irani respekton marrëveshjen, atij do t’i jepet lehtësim i shkallëzuar nga sanksionet e rënda ndërkombëtare.
“Nëse respektojnë marrëveshjen, do të lirohen nga një pjesë e madhe e presionit ekonomik nën të cilin kanë qenë për shumë e shumë vite, kështu që do të riintegrohen në ekonominë botërore”, tha ai.