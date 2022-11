Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë: SHBA po punon në atë për të mësuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur në Poloni

Zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë kanë thënë se nuk kanë konfirmim për sulm me raketa apo predha në Poloni, por zyrtarët amerikanë janë duke punuar në atë për të mësuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur.

Zyrtarët amerikanë gjithashtu po monitorojnë raportimet e shumta për sulme me raketa në Ukrainë gjatë ditëve të fundit, transmeton Telegrafi.

Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare, Adrienne Watson, ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se ka parë raportimet nga Polonia, por se gjithashtu po punojnë në atë për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur.

“Kemi parë raportimet për Poloninë, dhe jemi duke punuar me qeverinë polake për të mbledhur sa më shumë informacione. Nuk mund të konfirmojnë raportimet apo çfarëdo detaji tani. Do të përcaktojmë se çfarë ka ndodhur dhe cilët do të jenë hapat e ardhshëm”, shtoi Watson.

Vedant Patel, zëdhënës i Departamentit amerikan të Shtetit, theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë raportimet për sulme me raketa në territorin e Polonisë, ku si pasojë humbën jetën dy persona.

E pyetur nga gazetarja e CNN-it, Kylie Atwood, të komentojë deklaratën e ministrisë ruse të Mbrojtjes, Patel theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk po tenton të eskalojnë situatën.

“Kemi parë raportimet që tashmë të gjithë i panë, dhe jemi duke bashkëpunuar me qeverinë polake për të mbledhur sa më shumë informacione”, shtoi Patel në një konferencë për media. /Telegrafi/