Zyrtarët amerikanë dhe rusë do të takohen në Florida për bisedime të mëtejshme për Ukrainën

Negociatorët amerikanë do të takohen sot me zyrtarë rusë në Florida për bisedimet e fundit që synojnë t’i japin fund luftës së Rusisë në Ukrainë, ndërsa administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, përpiqet të arrijë një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës për t’i dhënë fund konfliktit.

Takimi vjen pas bisedimeve të SHBA-së dje me zyrtarë ukrainas dhe evropianë, diskutimet e fundit mbi një plan paqeje që kanë ngjallur shpresë për një zgjidhje të konfliktit që filloi kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt 2022.

I dërguari i Presidentit Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, kryeson delegacionin rus që do të takohet me manjatin e pronave të kthyer në diplomat Steve Witkoff dhe dhëndrin e Trump, Jared Kushner. Marco Rubio, diplomati më i lartë i Trump dhe këshilltari i sigurisë kombëtare, tha se ai gjithashtu mund t’i bashkohet bisedimeve.

Takimet e mëparshme janë zhvilluar në klubin e golfit Witkoff në plazhin Hallandale të Miamit.

Zyrtarët amerikanë, ukrainas dhe evropianë më herët këtë javë raportuan përparim në garancitë e sigurisë për Kievin, si pjesë e bisedimeve për t’i dhënë fund luftës, por mbetet e paqartë nëse këto kushte do të jenë të pranueshme për Moskën.

Një burim rus i tha Reuters se çdo takim midis Dmitriev dhe negociatorëve ukrainas ishte përjashtuar.

