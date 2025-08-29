Zyrtare: Tottenhami kompleton transferimin e Xavi Simons
Tottenham Hotspur ka zyrtarizuar transferimin e Xavi Simons nga RB Leipzig.
Të dy klubet kanë arritur marrëveshje me vlerë 60 milionë euro për sulmuesin 22-vjeçar të përfaqësueses së Holandës, i cili ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me Spurs, me opsion për dy vite shtesë.
Simons kreu testet mjekësore të enjten, përpara se të finalizonte kalimin e tij te skuadra e Londrës Veriore.
Edhe pse iu bashkua Leipzigut në janar nga Paris Saint-Germain për një shumë prej 50 milionë eurosh, lojtari u bë i disponueshëm për transferim gjatë kësaj vere.
Mesfushori i përfaqësueses angleze, James Maddison, pritet të mungojë për pjesën më të madhe të sezonit pas operacionit në gju, ndërsa Eze është transferuar te Arsenal nga Crystal Palace dhe Gibbs-Ëhite ka rinovuar kontratën me Nottingham Forest.
Ndërkohë, Spurs kanë finalizuar gjithashtu transferimet përfundimtare të sulmuesve Mohammed Kudus dhe Mathys Tel, të dy të huazuar në gjysmën e dytë të sezonit 2024/2025 nga Bayern, si dhe kanë siguruar huazimin e Joao Palhinhas.