Zyrtare: Tottenhami kompleton transferimin e Xavi Simons

Tottenham Hotspur ka zyrtarizuar transferimin e Xavi Simons nga RB Leipzig.

Të dy klubet kanë arritur marrëveshje me vlerë 60 milionë euro për sulmuesin 22-vjeçar të përfaqësueses së Holandës, i cili ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me Spurs, me opsion për dy vite shtesë. 

Simons kreu testet mjekësore të enjten, përpara se të finalizonte kalimin e tij te skuadra e Londrës Veriore. 

Spurs iu drejtuan Simonsit, i cili këtë verë ka tërhequr interes edhe nga Chelsea, për të përforcuar repartin ofensiv të trajnerit Thomas Frank, pas dështimit në arritjen e marrëveshjeve me Morgan Gibbs-White dhe Eberechi Eze, si dhe humbjes së James Maddison për shkak të një dëmtimi të ligamentit të gjurit. 

Edhe pse iu bashkua Leipzigut në janar nga Paris Saint-Germain për një shumë prej 50 milionë eurosh, lojtari u bë i disponueshëm për transferim gjatë kësaj vere. 

Mesfushori i përfaqësueses angleze, James Maddison, pritet të mungojë për pjesën më të madhe të sezonit pas operacionit në gju, ndërsa Eze është transferuar te Arsenal nga Crystal Palace dhe Gibbs-Ëhite ka rinovuar kontratën me Nottingham Forest. 

Ndërkohë, Spurs kanë finalizuar gjithashtu transferimet përfundimtare të sulmuesve Mohammed Kudus dhe Mathys Tel, të dy të huazuar në gjysmën e dytë të sezonit 2024/2025 nga Bayern, si dhe kanë siguruar huazimin e Joao Palhinhas.

 

 

