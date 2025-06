Zyrtare: Simone Inzaghi largohet nga Interi

Pas katër sezonesh te Interi, Simone Inzaghi ka njoftuar largimin e tij nga gjigantët e Serie A. Ai thuhet se ka pranuar një ofertë pune nga Al Hilal dhe largohet nga klubi italian pas dy finaleve të Ligës së Kampionëve dhe shumë trofeve të fituara.

Të martën, Interi konfirmoi se Inzaghi do të largohej nga klubi. Po raportohet se Inzaghi i ka thënë po Al Hilal pas disa ditësh reflektimi dhe negociatash të drejtpërdrejta.

Është një vendim që vjen pas katër sezoneve intensive me Nerazzurrët, me italianin tani gati për një mjedis të ndryshëm dhe sfida të reja, si dhe një kontratë fitimprurëse.

Në deklaratën e tij të lamtumirës, ​​Inzaghi shkroi: “Ka ardhur koha që unë t’i them lamtumirë këtij klubi pas një udhëtimi katërvjeçar, gjatë të cilit dhashë gjithçka nga vetja. Çdo ditë, mendimi im i parë dhe i fundit ishte gjithmonë për Interin”.

“Më pas u shpërblye me profesionalizëm dhe pasion nga lojtarët, udhëheqësit dhe çdo punonjës i klubit. Gjashtë trofetë që fituam, përfshirë Scudetton me Yllin e Dytë, së bashku me udhëtimet tona në Ligën e Kampionëve në vitin 2023, dhe vetëm pak ditë më parë, janë provë e gjallë e mbështetjes së punës sime nga një mirëkuptim i përbashkët me stafin tim dhe çdo pjesë të klubit”.

“Dua të falënderoj aksionarët për mbështetjen e tyre të palëkundur, si dhe Presidentin dhe bashkëpunëtorët e tij për ndihmën e tyre të përditshme dhe dialogun e vazhdueshëm”, thuhet më tej në deklaratën lamtumirëse.

Sezoni që sapo përfundoi nuk solli asnjë trofe në kabinetin e trofeve të Nerazzurrëve dhe përfundoi në mënyrën më të keqe të mundshme. Interi arriti në finalen e Ligës së Kampionëve për herë të dytë në tri sezone, por humbi keq ndaj Paris Saint-Germain.

Kjo ishte një humbje e bërë edhe më e vështirë nga fundi i sezonit të Serie A, me garën për Scudetto të fituar nga Napoli i Antonio Contes.

Me mbërritjen në Milano në verën e vitit 2021, Inzaghi fitoi një Scudetto, dy Kupa të Italisë dhe tre Superkupa të Italisë. Ai ka ndërtuar një skuadër të fortë dhe të dallueshme të Interit, të aftë për futboll modern dhe konkurrues.

Përpara kësaj, te Lazio, ai kishte lënë gjurmë me një Kupë Italie dhe dy Superkupa, dhe po largohet nga vendi i tij i lindjes si një nga trajnerët më të mirë.

