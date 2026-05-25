Zyrtare: Milani shkarkon Massimiliano Allegrin dhe Igli Taren

Milan ka zyrtarizuar një “spastrim” të madh në klub, duke konfirmuar shkarkimin e trajnerit Massimiliano Allegri dhe drejtorit sportiv Igli Tare. Në të njëjtin komunikim, klubi njoftoi se janë ndarë edhe me CEO-n, Giorgio Furlani dhe drejtorin teknik Geoffrey Moncada.

Vendimi vjen pas dështimit të Milanit për ta siguruar një vend në Top 4 dhe kualifikimin në Ligën e Kampionëve. “Rossonerët” kishin nevojë vetëm për një pikë në xhiron e fundit të Serie A, por pavarësisht se kaluan në epërsi 1-0, u përmbysën dhe humbën 2-1 në shtëpi ndaj Cagliarit, në një ndeshje ku kundërshtari nuk kishte objektiva.

Në deklaratën e publikuar nga klubi, sezoni u cilësua si “dështim i qartë”, duke theksuar se objektivi i vendosur nga pronarët ishte rikthimi në Ligën e Kampionëve dhe ndërtimi i një baze për të fituar vazhdimisht në krye të Serie A.

“Për pjesën më të madhe të sezonit ishim në dy vendet e para dhe kishim mundësi reale për të garuar për titull. Por fundi i kampionatit ishte krejtësisht i papranueshëm krahasuar me atë çfarë kishim treguar më herët, ndërsa humbja e mbrëmshme e ktheu sezonin në një dështim të qartë”.

“Tani është koha për ndryshim dhe riorganizim të plotë të operacioneve sportive,” thuhet mes tjerash në deklaratë.

Allegri e mbyll sezonin me Milanin pas 42 ndeshjeve zyrtare, me bilanc 22 fitore, 10 barazime dhe 10 humbje.

Sipas raportimeve, pronari Gerry Cardinale do të nisë tani ndërtimin e një strukture të re, ndërsa në rol këshillues pritet të mbetet Zlatan Ibrahimovic. Milani ka paralajmëruar se emrat e rinj për postet drejtuese do të bëhen të ditur në ditët në vijim.

