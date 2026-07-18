Zyrtare: Mërgim Vojvoda transferohet te Udinese

Zyrtare: Mërgim Vojvoda transferohet te Udinese

Mërgim Vojvoda është zyrtarisht futbollist i ri i Udineses. Klubi italian ka konfirmuar transferimin e mbrojtësit të Kombëtares së Kosovës nga Como, duke e prezantuar si një përforcim me cilësi dhe përvojë për repartin defensiv.

31-vjeçari është transferuar me karton të plotë dhe ka nënshkruar kontratë që e mban të lidhur me klubin friulian deri më 30 qershor 2028, me opsion për vazhdimin e bashkëpunimit edhe për një sezon tjetër.

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