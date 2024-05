Zyrtare/ Mbylli një sezon zhgënjyes, Pochettino largohet nga Chelsea

Mauricio Pochettino dhe Chelsea kanë mbyllur bashkëpunimin me konsensus pas vetëm një sezoni.

Blutë e Londrës hasën vështirësi nën drejtimin e trajnerit argjentinas në fillimin e sezonit futbollistik, teksa ishin edhe në vendin e 11-të një pikë të edicionit.

U duk sikur Pochettino e ktheu situatën në favorin e tij në pjesën e dytë të sezonit, teksa i udhëhoqi Blutë drejt vendit të 6-të në klasifikim.

Raportime të ndryshme nga Anglia kanë bërë me dije se 52-vjecari dhe drejtuesit e klubit nuk kishin marrëdhënie të mira.

Mauricio Pochettino e drejtoi Chelsea-n në 51 ndeshje, ku mori 26 fitore, barazoi 11 dhe humbi 14. Argjentinasi mund të krenohet me mbylljen që i bëri sezonit me 2 herë fituesit e Champions League, identitetin e lojës sulmues, afirmimin e një lojtari si Cole Palmer, që shpërtheu me 22 gola, por edhe me finalen e arritur në Kupën e Ligës në muajin shkurt, të cilën e humbën ndaj Liverpoolit.

Kjo ishte eksperienca e tretë për Pochettinon në Premier League, pasi më herët kishte drejtuar Southamptonin dhe Tottenhamin, ku më së shumti i vlerësohet periudha me Tottenhamin, pasi skuadrën londineze e mbajti konkurruese për disa sezone për titullin kampion dhe e dërgoi edhe në finalen e Champions League në 2019.

MARKETING