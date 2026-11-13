Zyrtare: Mauricio Pochettino, trajner i ri i Manchester Unitedit

Zyrtare: Mauricio Pochettino, trajner i ri i Manchester Unitedit

Manchester United ka emëruar zyrtarisht Mauricio Pochettino si trajnerin e ri, me argjentinasin që do të marrë përsipër detyrën pas largimit të Michael Carrick.

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Shik.mk

Pochettino do të largohet nga pozicioni i tij si trajner i ekipit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të filluar një kapitull të ri në futbollin anglez.

Unitedi ka aktivizuar një klauzolë lirimi me vlerë rreth 9 milionë eurosh, ndërsa 54-vjeçari thuhet se ka rënë dakord për një kontratë dyvjeçare e gjysmë në Old Trafford, duke e mbajtur atë në klub deri në verën e vitit 2029.

“Mauricio Pochettino ka rënë dakord të bëhet trajneri kryesor i ekipit të meshkujve të Manchester United duke filluar nga 18 nëntori”.

“Klubi ka arritur një marrëveshje me Federatën Amerikane të Futbollit që Mauricio dhe stafi i tij të lirohen pas përfundimit të përgjegjësive të tyre me Ekipin Kombëtar të Meshkujve të SHBA-së”, thuhet në njoftimin e anglezëve.

Ish-trajneri i Tottenham, Chelsea dhe Paris Saint-Germain më parë e kishte vendosur veten si një nga trajnerët më të respektuar të Ligës Premier, duke e udhëhequr Spurs drejt finales së Ligës së Kampionëve në vitin 2019.

Prioriteti i tij i menjëhershëm do të jetë ndryshimi i fatit të United pas një fillimi katastrofik të sezonit. Djajtë e Kuq janë aktualisht në zonën e rënies nga kategoria, duke fituar vetëm një nga 10 ndeshjet e tyre të para në kampionat.

Pochettino pritet të marrë drejtimin e skuadrës përpara ndeshjes së United me Liverpoolin në Anfield më 22 nëntor.

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