Zyrtare: Marash Kumbulla transferohet te Mallorca
Marash Kumbulla është lojtari më i ri i RCD Mallorca. Mbrojtësi shqiptari bashkohet klubit spanjoll në formë huazimi deri në fund të këtij sezoni nga AS Roma.
25-vjeçari është pjesë e Kombëtares së Shqipërisë, ku deri më tani ka zhvilluar 24 paraqitje. Me këtë lëvizje, ai bëhet lojtari i parë nga Shqipëria në histori që vesh fanellën e Mallorcas.
Sezonin e kaluar, Kumbulla ishte i huazuar te Espanyoli ku zhvilloi 36 ndeshje mes La Ligas dhe Kupës së Mbretit, ndërsa më herët ka luajtur në Serie A me Hellas Verona dhe Sassuolon.
“Jam shumë i lumtur që jam këtu. Bisedova me drejtorin sportiv dhe trajnerin, më treguan për besimin që kanë tek unë dhe për projektin e klubit. Menjëherë që mora thirrjen, desha të isha pjesë e Mallorcas sa më shpejt”.
“Do të jap gjithçka për këtë fanellë. Faleminderit për mikpritjen dhe mezi pres të luaj para tifozëve të Mallorcas”, ishin fjalët e para të Kumbullës pas zyrtarizimit.
Ky transferim pritet të shtojë forcën në prapavijën e Mallorcas, ndërkohë që për Kumbullën hapet një kapitull i ri në një nga ligat më të forta të botës, La Liga.