Zyrtare: Kjo do të jetë ndeshja hapëse e Kupës së Botës
Meksika do të hapë Kupën e Botës 2026 kundër Afrikës së Jugut, duke përsëritur skenarin e vitit 2010 dhe duke kërkuar fitoren e parë në një ndeshje hapëse pas shtatë tentimeve të pasuksesshme.
Takimi do të zhvillohet më 11 qershor në ‘Estadio Azteca’ të rinovuar.
Përfaqësuesja meksikane tashmë e njeh kundërshtarin e saj për hapjen historike të Botërorit 2026. Më 11 qershor, në Estadio Azteca, skuadra e drejtuar nga Javier Aguirre do të nisë turneun pikërisht kundër Afrikës së Jugut, duke rikthyer përballjen që hapi Kupën e Botës 2010, pesëmbëdhjetë vite më parë.
Meksika rikthehet si protagonist i ndeshjes hapëse, por këtë herë me një mision urgjent: të thyejë mallkimin që e ka ndjekur pothuajse një shekull.
“El Tri” është kombëtarja që ka luajtur më së shumti ndeshje hapëse në historinë e Botërorit, por njëkohësisht është ndër të paktat që nuk ka regjistruar asnjë fitore.
Pritshmëritë janë të mëdha dhe presioni edhe më i madh. Kjo ndeshje mund të ndikojë jo vetëm në fatin e Grupit A, por edhe në tonin emocional të gjithë Kupës së Botës së parë me 48 skuadra dhe tre vende nikoqire.
Shifrat flasin qartë për vështirësitë e Meksikës: në shtatë ndeshjet hapëse të mëparshme, bilanci është pesë humbje, dy barazime, 19 gola të pësuar dhe vetëm dy të shënuar.
Lista e kundërshtarëve ka përfshirë emra të mëdhenj si Franca, Brazili, Suedia dhe vetë Afrika e Jugut.
Në vitin 2010, ndeshja u mbyll 1-1 me golat e Siphiwe Tshabalala dhe Rafael Marquez – një rezultat i hidhur që sot merr një simbolikë të re.
Fati i ka dhënë Meksikës edhe një mundësi për ta ndryshuar historinë, këtë herë, në shtëpi.